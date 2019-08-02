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Шепелев пожаловался подписчикам, что его сын начал врать

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Шепелев пожаловался подписчикам, что его сын начал врать

Москва, 2 августа. Известный российский телеведущий Дмитрий Шепелев написал в социальной сети, что его сын начал врать.

Звезда Первого канала даже завел в своем аккаунте в Instagram специальную рубрику под названием «60 секунд», в которой рассказывает подписчикам о разных темах, которые касаются воспитания шестилетнего отпрыска.

К примеру, не так давно Шепелев рассказал, что Платон перестает его слушаться, и даже различные меры наказания, в числе которых – запрет на просмотр любимых мультфильмов, не помогают.

Одна из последних озвученных публично жалоб телеведущего касалась того, что сын начал ему врать.

«Понятно, что по мелочи. «Ты как нос разбил?» — «А я и не видел, что у меня кровь идет». Или «объясни, как твои кроссовки оказались в люстре?» — «Не знаю. И вообще, думал, ты не заметишь». Смешно, да?», — написал Дмитрий.

Справедливости ради отметим, что во всем происходящем Шепелев винит только себя, вспомнив, что сам, когда был ребенком, а потом подростком, также обманывал своих родителей.

«В школе мне не давалась математика с физикой, мне было скучно, я забивал. За плохие оценки дома мне крепко влетало. Поэтому в какой-то момент я перестал рассказывать или врал типа «не вызывали, не отвечал, контрольную перенесли», — рассказал телеведущий.

В конце очередных «60 секунд» Шепелев отметил, что не наказывает сына за то, что он врет, и просит совета подписчиков, каким образом они справляются с шалостями взрослеющих детей.

Шепелев пожаловался подписчикам, что его сын начал врать

Как напоминает «Газета.ru», на днях известный российский телеведущий признался в своей пагубной привычке. Оказывается, Шепелев не может отказаться от алкоголя на обед и ужин.

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Источник: Instagram
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