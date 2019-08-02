Эксперты выяснили, как наличие ипотеки влияет на разводы

Москва, 2 августа. Россияне, выплачивающие ипотеку, разводятся в 10 раз реже других семейных пар. Доля разводов среди ипотечных заемщиков составляет всего 2%, передает РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.

«Среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами доля разводов варьируется от 10 до 20%, а среди ипотечных заемщиков она минимальна — около 2%», —заявили эксперты.

Результаты исследования говорят о том, что ипотечные кредиты наиболее часто берут психологически стабильные семьи, которые более взвешенно подходят к принятию решений об оформлении ипотеки с точки зрения своих финансовых возможностей. Эксперты подчеркивают, что развод между ипотечными заемщиками может обернуться долгими судебными тяжбами по определению конечного владельца недвижимости.

Отмечается, что с начала 2019 года было выдано 1,26 триллионов рублей ипотечных кредитов, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее в России вступил силу закон об «ипотечных каникулах». Он призван защитить от штрафных санкций россиян, который оказались в сложной жизненной ситуации. Россияне могут взять паузу в обслуживании кредита, если они потеряли работу или у них существенно сократился ежемесячный доход, сообщают «Известия».

В Госдуме РФ положительно оценили закон об ипотечных каникулах. Депутаты назвали его очень полезным для общества, поскольку нововведение поможет россиянам выйти из трудной жизненной ситуации, сообщает «Газета.ru».