Военный эксперт рассказал о возможном ответе России на выход США из ДРСМД

Москва, 2 августа. Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о возможном ответе России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, комплекс «Искандер-М», вероятно, могут оснастить разработанной на основе крылатой ракеты 3М-14 морского комплекса «Калибр» ракетой с дальностью применения до 2,5 тысяч километров и более. Такая мера «напрашивается сама собой», отметил Корнев.

Кроме того, на доработанном комплексе типа «Искандер» в будущем могут развернуть модификации крылатых ракет «Калибр». Они будут более габаритными и совершенными, с дальностью действия до пяти тысяч километров. Но для разработки такого оружия России может потребоваться несколько лет пишет эксперт в статье в газете «Известия».

Корнев также считает целесообразным возобновить российскую ракетную программу РС-26 «Рубеж». Согласно оценкам эксперта, при достаточном финансировании на создание нового боевого оснащения для этих баллистических ракет может потребоваться до трех лет. Но в итоге дальность их действия будет достигать шести тысяч километров.

К тому же, после выхода США из ДРСМД начнут активно развиваться основанные на гиперзвуковых технологиях системы, подчеркивает Корнев.

Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора. Советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон ранее заявил, что страна выйдет из ДРСМД 2 августа, сообщил телеканал «360».

По его словам, Соединенные Штаты заключают соглашения, чтобы полностью следовать им, аналогичной позиции американцы ждут и от другой стороны. Советник Трампа обвинил РФ в разработках «передовых баллистических и гиперзвуковых систем», нарушающих прописанные в ДРСМД ограничения.

Аналогичные обвинения США выдвигали и ранее. Россия неоднократно опровергала эти заявления.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена принимать участие в затратной гонке вооружений и не заинтересована в эскалации напряженности в мире.