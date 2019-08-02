Более 200 компаний участвовали в продовольственной выставке в Дамаске

Дамаск, 2 августа. Продовольственная выставка Food Expo прошла в Дамаске. В ней приняли участие 180 сирийских компаний и 20 зарубежных производителей.

Руководитель выставки Зияд Шама рассказал журналистам, что на ней были представлены все направления в производстве продуктов. По его словам, зарубежные производители поначалу опасались приезжать в Дамаск, но им рассказали, что в сирийской столице сейчас безопасно.

«Здесь можно и нужно начинать свой бизнес», — заявил Шама.

На выставке была представлена продукция из Ирака, Ливана, ОАЭ и Италии.

Отмечается, в Сирии было налажено производство 25 видов плавленых сыров. Продукция по вкусовым качествам не уступает европейским сырам.

«В Сирии все знают нашу продукцию, уже наладили поставки в соседние страны», — заявил представитель фирмы-производителя сыров Ахмед Альох.

По его словам, компания планирует выйти на европейские рынки в ближайшее время.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Сирия выходит из изоляции, поскольку более 30 государств примут участие в международной ярмарке в Дамаске. Мероприятие пройдет в конце августа, сообщают «Известия».

Напомним, конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Россия стала оказывать помощь САР в освобождении от террористов с 2015 года после просьбы официального Дамаска. В 2017 году было объявлено о победе над «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.