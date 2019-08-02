Названо самое чистое место для купания в Черном море

Москва, 2 августа. Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море.

По словам директора Морского гидрофизического института РАН Сергея Коновалова, из-за особенностей подводных течений самым чистым местом является западный мыс Крыма — Тарханкут. Эксперт подчеркнул, что воды поступают туда из глубоководной части моря, а система течений идет против часовой стрелки.

Коновалов отметил, что все южное побережье чище других участков Черного моря из-за узости шельфа, больших глубин, а также из-за глубоководного выпуска сточных вод в Ялтинском порту — это спасает прибрежную зону от загрязнения.

Эксперт напомнил, что наиболее чистая вода будет на глубине, поскольку в большом объеме воды загрязняющие вещества рассеиваются сильнее. Самые грязные участки на побережье, где глубина составляет не более 200 метров. К ним относятся украинское и румынское побережье, а также западное побережье Крыма, рассказал эксперт.

«Чем ближе к портам, тем хуже. Если вы еще и на мелководье, тем тоже будет хуже», — подчеркнул Коновалов.

Ранее министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко рассказал, что число украинских туристов республике возросло на 15% по сравнению с 2018 годом. С начала этого года в в Крыму отдохнули 260 000 жителей Украины, сообщают «Известия».

Как сообщает «Газета.ru», в международном аэропорту «Борисполь» показали карту Украины без Крыма. В СБУ потребовали проверить видеоролик.

Напомним, Крым стал российской территорией в марте 2014 года, жители полуострова большинством голосов проголосовали за воссоединение с Россией. Референдум соответствовал нормам международного права.