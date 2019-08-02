Глава «Нафтогаза» рассказал о невыполненном обещании Меркель

Киев, 2 августа. Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев рассказал о невыполненном обещании канцлера Германии Ангелы Меркель о продолжении транзита российского газа украинской газотранспортной системой (ГТС). Мнением топ-менеджер поделился в интервью немецкой газете Handelsblatt.

Коболев напомнил, что канцлер Германии обещала, что новый газопровод «Северный поток — 2» не начнет работу, пока не будет заключен договор о продолжении транзита российского газа через Украину.

В том, что обещание Меркель не исполнится, глава НАК «Нафтогаз Украины» обвинил Москву. Он отметил, что немецкого канцлера не поддержал «Газпром». Российская госкорпорация не дала гарантий продолжения транзита и якобы всячески откладывает заключение договора. По словам Коболева, Россия не участвовала в подготовке трехсторонней встречи по этому вопросу в январе 2018 года.

«Пообещать-то, а потом сдержать это – две разные вещи. Это уместно как на украинском, так и на немецком языках», — посетовал глава НАК «Нафтогаз Украины».

Он отметил, что очередной раунд трехстороннних переговоров по контракту на транзит российского газа состоится в Брюсселе 16 сентября. Но Россия, по его словам, пока не назвала своих представителей на встрече.

По оценкам Коболева, в случае отказа от продления соглашения, Украина потеряет 2,5% ВВП и попробует добиться компенсации через суд. Глава «Нафтогаза» считает, что Киев имеет хорошие шансы выиграть дело, так как многие активы «Газпрома» размещены за рубежом.

Контракт на транзит газа через Украину заканчивает действовать в текущем году. Переговоры о новом соглашении ведутся в трехстороннем формате с участием Москвы, Киева и Еврокомиссии. В январе в Брюсселе прошел последний раунд консультаций, но конкретных договоренностей участники переговоров не достигли.

Еврокомиссия предложила подписать новый договор на срок более 10 лет. Объем поставляемого газа должен быть привлекательным для инвесторов, которых планируют пригласить для модернизации газотранспортной системы Украины. Российские власти неоднократно заявляли, что готовы продолжать транзит газа при условии конкурентоспособности украинской ГТС.

Ранее телеканал «360» сообщил, что Украинской стороне предложили продлить соглашение о транзите российского газа на действующих условиях на год. Но Киев пока не сообщил о своем решении.