Вашингтон, 2 августа. Бывшая глава Госдепартамента США Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины по вступлению в НАТО, усомнившись в достижимости конечной цели Киева в настоящее время. Об этом экс-госсекретарь сообщила в интервью одному из украинских изданий.

«Я думаю, что сейчас это не представляется возможным. И это потому, что НАТО является консенсусной организацией, и я не думаю, что вы получите консенсус», — сообщила Райс.

Она добавила, что Киеву на данный момент будет трудно заручиться единодушным одобрением даже плана действий по членству в НАТО. В то же время, по словам Райс, это не значит, что Украина не в состоянии приблизиться к альянсу.

Экс-глава Госдепа считает, что комиссии Украина — НАТО следует усилить работу по подготовке военно-гражданских и военных отношений. Киев должен стать более активным, участвовать в работе центров Североатлантического альянса и его мероприятиях.

Кондолиза Райс занимала пост госсекретаря США с 2005 по 2009 год в администрации президента Джорджа Буша-младшего. С 2001 по 2005 год она работала советником по национальной безопасности.

На Украине в феврале текущего года вступил в силу закон об изменениях в конституции, которым на конституционном уровне закреплен курс страны на вступление в ЕС и НАТО. Украинский экс-президент Петр Порошенко также заявлял, что хочет добиться полноценного членства в НАТО для Украины, сообщает Газета.ru.

Бывший глава государства отмечал, что его партия «Европейская солидарность» готова к объединению в Верховной раде со всеми политическими силами, которые выступают за европейский курс Украины. В качестве идейно близкой политической платформы Порошенко назвал партию Святослава Вакарчука «Голос».