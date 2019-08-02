Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу

Москва, 2 августа. Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым. Об этом пишет Super.

По информации издания, пара часто бывает в Минске, также Гурова и Дакоту несколько раз видели на Патриарших прудах в Москве.

Отношения пары находятся в начальной стадии, поэтому знаменитости не публикуют совместные снимки на своих страницах в Instagram. За них это делают близкие друзья Риты Дакоты, которые давно знакомы с Гуровым. Известно, что Дакота и Гуров около 10 лет назад встречались. Тогда певица вернулась из проекта «Фабрика звезд» в родную Белоруссию. В интервью того периода она рассказывала о своих чувствах к спортсмену.

Виталий Гуров — многократный чемпион мира по тайскому боксу. Он начал заниматься спортом с 16 лет, в 2003 году завоевал первый титул чемпиона мира на турнире среди любителей. Позже спортсмен стал выступать на профессиональном ринге. Гуров также является вокалистом панк-группы Brutto.

Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) родилась 9 марта 1990 года в Минске. В 17-летнем возрасте девушка прошла кастинг российского проекта «Фабрика звезд-7», что дало старт ее музыкальной карьере.