Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу

120
0 Оставить комментарий

Певица Рита Дакота закрутила роман с чемпионом мира по тайскому боксу

Москва, 2 августа. Певица Рита Дакота, год назад расставшаяся с Владом Соколовским, закрутила роман с 34-летним чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гуровым. Об этом пишет Super.

По информации издания, пара часто бывает в Минске, также Гурова и Дакоту несколько раз видели на Патриарших прудах в Москве.

Отношения пары находятся в начальной стадии, поэтому знаменитости не публикуют совместные снимки на своих страницах в Instagram. За них это делают близкие друзья Риты Дакоты, которые давно знакомы с Гуровым. Известно, что Дакота и Гуров около 10 лет назад встречались. Тогда певица вернулась из проекта «Фабрика звезд» в родную Белоруссию. В интервью того периода она рассказывала о своих чувствах к спортсмену.

Виталий Гуров — многократный чемпион мира по тайскому боксу. Он начал заниматься спортом с 16 лет, в 2003 году завоевал первый титул чемпиона мира на турнире среди любителей. Позже спортсмен стал выступать на профессиональном ринге. Гуров также является вокалистом панк-группы Brutto.

Рита Дакота (настоящее имя Маргарита Герасимович) родилась 9 марта 1990 года в Минске. В 17-летнем возрасте девушка прошла кастинг российского проекта «Фабрика звезд-7», что дало старт ее музыкальной карьере.

infox - new
Источник: Super
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров