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Режиссер Богомолов признался в любви Ксении Собчак

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Режиссер Богомолов признался в любви Ксении Собчак

Москва, 2 августа. Режиссер Константин Богомолов публично признался в любви телеведущей Ксении Собчак. О своих чувствах он написал в соцсети Instagram.

Пара лишь недавно официально перестала скрывать отношения. Около недели назад Собчак поделилась в Instagram видео, на котором они идут в обнимку с Богомоловым и телеведущая целует избранника в щеку.

Пользователи оставляют к записи с признанием Богомолова восторженные комментарии и пожелания долгой совместной жизни. Но некоторые подписчики режиссера не поверили его словам, отметив, что «счастье любит тишину».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я люблю тебя

Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров обвинил Собчак, в том, что в стихотворном баттле ей помогал Богомолов, сообщила Газета.ru.

Заочная перепалка между телеведущей и музыкантом ведется в соцсетях с весны. В конце июля Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

На записи звезда выныривает из воды под мелодию из телепередачи «Что? Где? Когда?». В определенный момент нижняя часть купальника слегка соскальзывает с тела телеведущей, немного обнажая ее ягодицы.

Собчак сопроводила запись стихотворением, в котором рекомендовала Шнурову улучшить свой язык.

В ответ лидер группы «Ленинград» оценил ягодицы оппонентки, сочинив стихотворение.

«Вы мне предлагаете сойтись В честном, риторическом бою, Задницу не первой свежести В Инстаграме разместив свою», — цитирует язвительный ответ Шнурова телеканал «360».

Музыкант признался, что мог бы «сойтись» с журналисткой, если бы был моложе и в стельку пьян. 

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Источник: Instagram
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