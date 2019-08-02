Малышева рассказала, как колоноскопия спасла ее от рака

Москва, 2 августа. Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала, что три года назад ее удалось спасти от рака благодаря удалению полипа кишечника во время колоноскопии.

По словам Малышевой, предраковый полип толстого кишечника удалось обнаружить во время колоноскопии.

«С тех пор один раз в три года я прохожу гастро- и колоноскопию, чтобы не дать раку никаких шансов», — сообщила Малышева, добавив, что данную процедуру «каждый здоровый человек должен пройти в 50 лет».

Телеведущая напомнила, что у рака нет симптомов, а если они появились, значит процесс зашел слишком далеко.

Ранее в четверг сообщалось, что научные сотрудники из Медицинского колледжа Бейлора в США установили причины дисфункции гена, который защищает организм от появления раковых клеток. В ходе масштабного исследования специалистам удалось выяснить, что у пациентов с низкой выживаемостью часто фиксировались мутации в гене TP53, который в идеале останавливает рост и деление клетки при ее повреждении или стрессе. По словам ученых, это главная причина развития рака.

В конце июля стало известно, что Минздрав России предложил премировать врачей, обнаруживших у пациентов рак. Как передавала «Газета.ру», предполагается, что за каждый выявленный случай онкологического заболевания, специалист будет получать 1000 рублей. Также премии в размере 500 рублей будут полагаться врачам, фельдшерам и медработникам, ответственным за организацию и проведение диспансеризации, а также своевременно установившим диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием.