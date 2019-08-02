Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Воздушную разведку у российских границ вели 39 летательных аппаратов за неделю

46
0 Оставить комментарий

Воздушную разведку у российских границ вели 39 летательных аппаратов за неделю

Москва, 2 августа. Российские истребители поднимались на перехват и сопровождение воздушных судов других стран у границ РФ 12 раз за неделю. Такие данные в пятницу привело Минобороны России.

Воздушную разведку у российских границ вели 39 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было, сообщается в опубликованной в газете «Красная звезда» инфографике.

В рамках боевой подготовки российские летчики выполнили за неделю 299 летных смен на 81 аэродроме.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в России запустили серийное производство истребителя пятого поколения Су-57. Минобороны уже заключило контракт на поставку более 70 боевых машин.

infox - new
Источник: Красная звезда
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров