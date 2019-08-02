Воздушную разведку у российских границ вели 39 летательных аппаратов за неделю

Москва, 2 августа. Российские истребители поднимались на перехват и сопровождение воздушных судов других стран у границ РФ 12 раз за неделю. Такие данные в пятницу привело Минобороны России.

Воздушную разведку у российских границ вели 39 иностранных летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было, сообщается в опубликованной в газете «Красная звезда» инфографике.

В рамках боевой подготовки российские летчики выполнили за неделю 299 летных смен на 81 аэродроме.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в России запустили серийное производство истребителя пятого поколения Су-57. Минобороны уже заключило контракт на поставку более 70 боевых машин.