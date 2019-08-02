Рябков заявил, что РФ предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение РСМД

Москва, 2 августа. Москва предлагает США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, по аналогии с РФ. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш», — рассказал Сергей Рябков.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет размещать средства средней и меньшей дальности в том или ином регионе, до появления этих средств у американцев.

Рябков также напомнил, что с повестки дня не снят вопрос о договоренностях по контролю над ракетами средней и меньшей дальности.

Отметим, 2 февраля 2019 года Вашингтон заявил о приостановлении участия в ДРСМД. Поводом для этого стало якобы «нарушение» Москвой условий договора. В МИД РФ подчеркивали, что Штаты не предоставили никаких доказательств, сообщает «Газета.ru».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности утрачивает силу со 2 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, также как и Москва, хотел бы выйти на новые договоренности в сфере контроля над ядерными вооружениями и разоружения.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предположил, что Штаты выходят из ДРСМД из-за противостояния с Китаем. Он назвал заявление американских политиков об «агрессивной политике» России, дымовой завесой, которая необходима для сокрытия истинных причин такого решения.

«Китайская сторона сегодня может спокойно уничтожать флот США и их военную инфраструктуру в Южно-Китайском море. Американцы таких возможностей не имеют, а значит, им необходимо выйти из ДРСМД», — считает Джабаров.

По его словам, Штаты планируют использовать ракеты наземного базирования и противоракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В беседе с Федеральным агентством новостей Джабаров подчеркнул, что после появления ракет средней дальности в Европе, Россия развернет оперативно-тактические комплексы, нацелив их на эту территорию.