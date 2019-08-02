Трамп пригрозил освободить боевиков ИГ из ЕС, если их не заберут родные страны

Вашингтон, 2 августа. Власти США могут выпустить на свободу удерживаемых боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ1 («Исламское государство»1, ИГИЛ1), если их не заберут родные страны. Об этом в беседе с журналистами в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе беседы в Белом доме глава государства сообщил представителями СМИ, что США и их партнеры в Ираке и Сирии содержат под стражей 2,5 тыс. боевиков ИГ, которые имеют гражданство европейских стран.

«Мы удерживаем тысячи боевиков ИГ, мы хотим, чтобы их забрала Европа. Посмотрим, заберут ли они их. Если они их не заберут, то мы, вероятно, должны будем выпустить их в Европу», — подчеркнул Трамп.

По словам президента США, содержащиеся под стражей боевики, направлялись назад в Европу, в том числе в Германию и Францию.

Силы возглавляемой США коалиции и их партнеры в Ираке и Сирии в целом захватили «более 10 тыс. боевиков ИГ», добавил Трамп. По данным спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, в этих странах продолжают действовать около 15 тыс. боевиков «Исламского государства».

Операция коалиции в Сирии проводилась с сентября 2014 года. При этом они не имели соответствующего мандата Совета Безопасности ООН и находились на территории страны без разрешения Дамаска.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что в районе 55-километровой зоны вокруг военной базы «Ат-Танф» в Сирии американские инструкторы ведут подготовку крупного вооруженного формирования боевиков «Магавир ат-Таура». По его словам, после обучения боевиков перебрасывают вертолетами США в Заевфратье. Наиболее подготовленные диверсанты отправляются для уничтожения объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершения терактов на подконтрольные Дамаску территории.

Также поступали сведения о том, что на базе лагеря беженцев «Эр-Рукбан» проводится вербовка и подготовка боевиков. Информация подтверждается свидетельствами задержанных сирийской контрразведкой боевиков-диверсантов. Например, захваченный в провинции Даръа член диверсионной группы рассказал, как его готовили для совершения террористических актов.

В комментарии Федеральному агентству новостей доктор военных наук Анатолий Матвийчук отметил, что бандформирования сейчас изолированы в районе Ат-Танфа без средств к существованию и нормальных условий для жизни. Американцы со своими финансовыми возможностями пользуются этим и нанимают бойцов, чтобы те действовали строго в интересах политики США.

1 Организация запрещена на территории РФ.