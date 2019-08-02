В ситуации с ДРСМД Россия никому не позволит говорить с ней на языке силы, заявил Рябков

Москва, 2 августа. Москва в ситуации, сложившейся с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не позволит говорить с ней на языке силы, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Давление, прессинг и сила — это не тот язык, на котором мы позволим с собой разговаривать кому бы то ни было», — заявил Рябков в интервью ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что «здравый смысл и забота о безопасности европейского континента и глобальной безопасности» преобладают над политикой прессинга и силы.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекратил свое действие 2 августа. В октябре прошлого президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора. При этом глава Белого дома обвинил Россию в «нарушении соглашения».

В начале июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке соблюдения обязательств по ДРСМД в ответ на действия Вашингтона. Глава государства отмечал, что именно США нарушили договор, разместив пусковые установки американской системы ПРО на территории Румынии.

В преддверии прекращения действия Договора официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что день выхода Вашингтона из ДРСМД войдет в историю с негативной коннотацией, передавал RT.

После того, как ДРСМД прекратит свое существование, последним договором о контроле над вооружениями между Штатами и Россией останется СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений). Но его срок действия истекает уже в начале 2021 года, и американская сторона неоднократно заявляла, что договор вряд ли договор будет продлен.

Отметим, в минувшую среду Трамп в интервью СМИ заявил, что США собираются заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружениями, сообщала «Газета.ру».