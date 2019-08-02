Медведчук отреагировал на высказывание Порошенко о невозможности «поднять голову»

Киев, 2 августа. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на высказывание экс-президента Украины Петра Порошенко, о том, что при нем он «голову не мог поднять».

Медведчук заявил, что «никогда ни перед кем не опускал головы», он назвал высказывания Порошенко бредом.

«Поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко», — подчеркнул Медведчук.

Политик отметил, что украинская власть, которую возглавлял пятый президент страны, боролась с его политической позицией, которую он принципиально и последовательно отстаивал.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что во время нахождения у власти Петра Порошенко в стране царила русофобия, продолжался, а также продолжается процесс обнищания украинского народа.

«Тарифный геноцид, криминальный беспредел, неустановление мира на Донбассе», — охарактеризовал правление Порошенко Виктор Медведчук.

Политик также подверг критике соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли, которое подписали власти Украины. По его словам, этот документ «уничтожил» экономику страны, которая стала не конкурентоспособной.

«О том, что наша экономика сегодня конкурентоспособна или может такой быть, нельзя говорить даже в перспективе 10-15 лет», — написал Медведчук на своей странице в Twitter.

Как сообщает «Газета.ru», ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» высказал мнение, что на Украине не удастся приблизится к миру из-за позиции окружения нового президента страны Владимира Зеленского.