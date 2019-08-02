Московская улица вместе со всем миром вступилась за Венесуэлу

Митинг в поддержку Венесуэлы прошел 1 августа 2019 года на Суворовской площади в Москве. Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, организатором мероприятия выступила Коммунистическая Интербригада МГК КПРФ.

Посольство Венесуэлы в Москве поддержало акцию, в том числе личным участием. Митинг начался с выступления посла Боливарианской Республики Карлоса Рафаэля Фариа Тортосы. Он обратил внимание на то, что это первое столь важное мероприятие, в котором принимает участие посольство. Дипломат передал собравшимся приветствие народа Венесуэлы и выразил благодарность за то, что в этот прохладный августовский день они нашли время и возможности прибыть на акцию.

«Наша страна сейчас подвергается насилию со стороны США. Американские империалисты уже несколько лет подвергают Венесуэлу жестким экономическим и финансовым санкциям. Мы находимся в блокаде, которая не позволяет нам закупать необходимые продукты и медикаменты. В истории не было другой такой длительной блокады!» — рассказал он.

По словам посла Венесуэлы, это излюбленный метод, который используют США против народов, которые захотели идти собственным путем развития.

«Симон Боливар освободил нас от Испании не для того, чтобы нас колонизировала какая-то другая страна! Мы не позволим этого» — заверил он участников акции.

«Блокада в том числе заключается в том, что все счета наших предприятий были захвачены. США похитили наши счета безо всякого уважения к международному праву! Кроме того, империалисты и их союзники похитили несколько наших предприятий» — сообщил посол Венесэлы.

При этом, отметил он, это государство строит совершенно другие отношения с дружественными странами, со своими союзниками — Россией, Китаем, Ираном, а также другими странами, которые не боятся американского империализма, и их народами.

«Мы опираемся на дружественное нам международное сообщество! Мы не дадим империализму сделать ни одного шага вперед. Мы не сдадим нашу революцию!» — подытожил он.

В ходе акции перед собравшимися также выступили российские общественные деятели, в числе которых были депутаты Государственной думы РФ и Мосгордумы. Судьба Венесуэлы также не оставила равнодушными жителей Донецкой Народной Республики. На митинге было зачитано обращение руководителя Коммунистической партии ДНР Бориса Литвинова. Сам он прибыть в Москву в силу ряда обстоятельств не смог.

«Более пяти лет Венесуэла переживает новый сложный этап своей истории, — напомнил он в своей речи, которую зачитал глава Сталинградского обкома КПРФ. — Герои венесуэльского народа — Симон Боливар, Франсиско Миранда, Уго Чавес и сегодняшний лидер нации Николас Мадуро хорошо известны и почитаемы в ДНР. Их имена и их беззаветная преданность борьбе за свободу и независимость являются примером и для нашей молодой республики. С весны 2014 года народ Донбасса восставший против украинского национал-фашистского переворота на Украине, также как и Венесуэла, встал на путь создания суверенного государства. Нам противостоит один враг — империализм США и их сателлитов».

По мнению Литвинова, методы со странами, борющимися против империалистического глобализма, всегда одни и те же: и против Венесуэлы, и против народных республик Донбасса применяется политический шантаж, покупка агентов и предателей собственного народа, экономическая блокада и финансовый грабеж, направление иностранных наемников, похищение и убийство лидеров, развязывание полномасштабных войн.

«Империализм пытается задушить у свободолюбивых народов волю к сопротивлению и заставить их принять новый мировой порядок по-американски. Но мы уверены, что, объединившись в единый фронт борьбы против империализма, народы пройдут свой путь к победе!» — уверен глава коммунистов ДНР.

Он не сомневается, что в сегодняшней сложнейшей геополитической обстановке судьба мира во многом зависит от мудрой, настойчивой, но гибкой политики ведущих мировых держав.

«А нам — народам, подвергающимся давлению, — предстоит доказать мировому сообществу и нашим политическим оппонентам, что такие конфликты как в Венесуэле либо в Донбассе можно разрешить только через прямой диалог между конфликтующими сторонами» — убежден Литвинов.

Подытоживая, он от имени Компартии ДНР и ее сторонников, от имени борющегося народа Донбасса выразил искреннюю поддержку и солидарность с народом Венесуэлы и ее лидером Николасом Мадуро. Также Литвинов отметил важность установившихся дружественных, доверительных отношений между коммпартиями Венесуэлы и ДНР.

За два часа митинга прозвучало немало теплых слов поддержки от различных спикеров. Кроме того, две певицы исполнили песни на испанском языке. В завершающей части митинга принял участие дуэт воинов-«афганцев» «Поющая застава». Их выступление вызвало неподдельный и отнюдь не профессиональный, а скорее человеческий интерес сотрудников полиции, которые подошли поближе к сцене, чтобы послушать выступление харизматичных людей в камуфляже.

После акции ее участники сделали большую общую фотографию на память. Когда активисты, вдоволь нафотографировавшись с послом Венесуэлы и друг с другом, разошлись, корреспондент ФАН пообщался с Карлосом Рафаэлем Фариа Тортосой.

«Сейчас подобные митинги и демонстрации проходят во многих странах мира. Это всемирное движение солидарности с нашей страной, — рассказал он. — Мы это очень ценим и очень благодарны тем товарищам во всем мире. Есть страны, где проводить такие акции очень трудно! И тем не менее акции солидарность с Венесуэлой проводятся даже в самих США!».

Посол также поделился с ФАН новостью о том, что буквально накануне, 31 июля, Мадуро принимал у себя группу товарищей из США, которые защитили посольство Венесуэле в этой стране от находящихся в Америке представителей венесуэльской оппозиции, пытавшихся захватить здание дипмиссии.

«Это здание официального дипломатического представительства в Вашингтоне! Они держали его несколько дней, — сообщил собеседник ФАН. — Но как мы знаем, США не уважают международного право, и местная полиция заставил их выйти из здания нашего посольства! Наш руководитель пригласил их в гости, публично поблагодарил и вручил саблю нашего освободителя Симона Боливара».

«Поэтому мы очень ценим такие акции поддержки и солидарности и уверены, что это первый, но не последний раз. Мы планируем собираться еще и провести акции в поддержку Кубы, Никарагуа и, конечно же, Венесуэлы!» — поделился он планами дипмиссии в Москве.

Главными лозунгами митинга стали «Когда мы едины, мы непобедимы!» и его испанская версия «El pueblo unido, jamas sera vencido!», а также «No pasaran», «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Трамп, разблокируй Венесуэлу!». Обращает на себя внимание то, что на акции присутствовали не только флаги Венесуэлы и организаций-участниц, но также Сирии, Донецкой Народной Республики и Каталонии.

В акции приняли участие около 500 человек, среди которых были представители Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), Ленинского комсомола (ЛКСМ), Движения в поддержку Армии, Союза Советских офицеров, Латиноамериканского культурного центра имени Симона Боливара, Всероссийского женского союза «Надежда России», а также неравнодушные москвичи, гости российской столицы и иностранные студенты.

Митинг прошел в теплой дружеской обстановке и завершился без происшествий. Закрывая мероприятие, ведущая поблагодарила сотрудников полиции, охранявших активистов.