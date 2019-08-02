Трамп заявил, что США хотели бы заключить договоренности по контролю над ядерным оружием

Вашингтон, 2 августа. Штаты, также как и Россия, хотели бы выйти на новые договоренности в сфере контроля над ядерными вооружениями и разоружения. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с журналистами.

«Россия хотела бы добиться чего-то по ядерному договору. И я против этого не возражаю. Они бы хотели добиться чего-то, и я тоже», — заявил президент США.

Напомним, что в октябре 2018 года президент США заявил, что Россия якобы «нарушила» условия договора, поэтому Вашингтон выйдет из ДРСМД. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков подчеркнул, что Штаты не представили ни одного доказательства своих слов. Дипломат отметил, что в Вашингтоне уклонялись от разбора проблем, которые накопились в рамках ДРСМД.

В начале февраля Штаты приостановили свое участие в договоре. В Вашингтоне заявили, что выйдут из ДРСМД 2 августа. Позже советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил это намерение. На встрече с журналистами президент США не уточнил, покинет ли Вашингтон 2 августа договор.

«Посмотрим, что произойдет», — сказал Трамп по поводу выхода из ДРСМД.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение властей США о выходе из ДРСМД наносит непоправимый ущерб международной безопасности и стабильности. По ее словам, это решение уничтожает атмосферу доверия. Дипломат подчеркнула, что односторонний выход США из ДРСМД является серьезной ошибкой.