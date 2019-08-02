В офисе Зеленского ответили на сообщения об отставке Богдана

Киев, 2 августа. Заместитель главы офиса президента Украины Руслан Рябошапка опроверг сообщения об отставке Андрея Богдана.

Ранее СМИ сообщили, что руководитель офиса написал заявление об отставке из-за давления со стороны США.

«Это чепуха. Не дождетесь», — заявил Рябошапка агентству УНИАН.

Он также выразил мнение, что информацию об отставке Богдана «специально разгоняют в СМИ».

Вечером в четверг украинские СМИ сообщили, что причиной отставки Богдана было давление со стороны США. По их данным, «американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента». Сообщалось, что американская сторона настаивала на отставке Богдана, поскольку того связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая, после инаугурации. Ранее тот работал советником по юридическим вопросам и юристом Коломойского.

На сайте президента есть две петиции за отставку Богдана. Первая набрала необходимое для рассмотрение количество подписей за два дня. Зеленский тогда отказался увольнять Богдана. Вторая петиция к концу июля также набрала достаточное число подписей.

Ранее разгорелся конфликт между Богданом и мэром Киева Виталием Кличко. Глава офиса президента заявил на брифинге, что бывший боксер предлагал ему взятку в 20 миллионов долларов за сохранение за ним поста мэра. Кличко в ответ обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с требованием завести уголовное дело.