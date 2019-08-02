Трамп подтвердил возможность блокады Венесуэлы со стороны США

Вашингтон, 2 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.

«Да, я рассматриваю», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос журналистов.

В январе лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо на фоне организованных его сторонниками беспорядков объявил себя исполняющим обязанности президента. Попытку госпереворота сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке.

Вашингтон активно помогает Гуайдо, и давит на власти страны. Были введены санкции против должностных лиц Венесуэлы, которые уже неоднократно расширялись, сообщала «Газета.ру». Ранее Трамп заявлял о готовности военного вторжения в страну.

В середине июля помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон продолжит оказывать давление на Каркас, пока президент Венесуэлы Николас Мадуро не уйдет в отставку.

Несколькими днями ранее стало известно, что Агентство США по международному развитию (USAID) планирует направить на поддержку оппозиции Венесуэлы 42 миллиона долларов. Изначально эти средства предназначались странам Центральной Америки для борьбы с нелегальной миграцией.

Деньги будут распределены на выплату денежного довольствия, оплату поездок оппозиционеров, а также «проведение для них тренингов по организации избирательного процесса и эффективному расходованию бюджетных средств».

Отметим, после волнений в стране Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как законного президента Венесуэлы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Москва призывает Вашингтона отказаться от политики давления на легитимную власть Боливарианской Республики.

Президент России Владимир Путин ранее на встрече с коллегой из Боливии Эво Моралесом подчеркнул, что обе страны придерживаются позиции недопустимости вмешательства в дела Венесуэлы.