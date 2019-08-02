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Последним днем для упрощенного оформления шенгенской визы станет 1 сентября

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Последним днем для упрощенного оформления шенгенской визы станет 1 сентября

Москва, 2 августа. Финляндия усложнит процесс получения Шенгенской визы. 1 сентября станет последним днем для возможности упрощенной процедуры ее оформления на длительный срок.

Так, после 1 сентября потребуется предоставлять документы о месте проживания во время поездки, проездные билеты, справку из банка с подтверждением наличия денежных средств, письменное описание маршрута и справку с места работы.

Эксперт Международного института гуманитарно-политический исследований Владимир Брутер подчеркнул в беседе с Ura.ru, что Финляндия чаще других стран выдает долговременные визы. По его словам, этим активно пользовались россияне, в частности жители Петербурга и Ленинградской области. Он считает, что изменение процесса получения долговременных виз не является добровольным решение финских властей.

С ним согласна эксперт аналитического агентства «Политсобрание» Наталья Желтова. По ее словам, Евросоюз решил «закрутить гайки». Она подчеркнула, что долгосрочную визу можно получить через греческое и итальянское посольство, однако быстрее всех Шенген делают во французском консульстве.

В Госдуме РФ объяснили ужесточение визовых требований со стороны Финляндии. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Антон Морозов считает, что расширение списка документов для получения шенгенской визы в финских визовых центрах связан с давлением Евросоюза. По его словам, в ЕС озаботились тем, чтобы все страны Шенгенской зоны предъявляли единые требования к получению виз.

«Я бы не стал драматизировать эту ситуацию. Потому что российско-финские двусторонние отношения, как известно, динамично развиваются и находятся в позитиве», — подчеркнул депутат.

Последним днем для упрощенного оформления шенгенской визы станет 1 сентября

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Источник: Ura.ru
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