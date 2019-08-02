Москва не доверяет заверениям НАТО не размещать ядерные ракеты в Европе

Москва, 2 августа. Москва не собирается принимать на веру заверения НАТО о том, что у организации нет планов размещать в Европе ядерные ракеты, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что представители Альянса уверяют российскую сторону в том, что планов по развертыванию ядерных ракет в Европе нет.

«Но подобные заверения в общем, наверное, на веру принимать нельзя. Альянс многократно нарушал свои собственные предыдущие обещания, менял свои собственные планы, намерения», — отметил дипломат.

Отметим, в минувшую среду стало известно, что Министерство армии США, входящее в состав Пентагона, ищет подрядчиков для переброски и развертывания войск в Европе. Соответствующая заявка была размещена на официальном сайте госзакупок США.

В документе указано, что министерство армии намерено заключить контракт на перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе. Целью контракта заявлено оперативное обеспечение передислокации и развертывания войск, также транспортной поддержки основных военных учений. Указанные маршруты затрагивают почти всю Европу: от Великобритании до Прибалтики.

Незадолго до этого бельгийская газета De Morhen сообщила, что комитет по обороне Парламентской ассамблеи НАТО случайно раскрыл расположение мест хранения ядерного оружия США, которое размещено в Европе.

До этого информация о расположении ядерного оружия США в Европе ни разу официально не публиковалась. В дальнейшем документ был удален, а в финальной версии доклада НАТО упоминания о ядерном оружии в Европе отсутствуют. Сообщается, что бомбы находятся на базах Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Kleine Brogel в Бельгии, Buechel в ФРГ, Incirlik в Турции и Volkel в Нидерландах.