Пользователи Сети отреагировали на решение Кличко и Ляшко объединиться против Зеленского

Киев, 2 августа. Глава Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что объединится с мэром Киева Виталием Кличко против президента Украины Владимира Зеленского. Пользователи с юмором отнеслись к такому решению украинских политиков.

«Вот уж воистину две чумы. Один другого краше», — заявила Валентина Мохова.

«Сколько у тебя миллионов отложено уже, остановись, иди на пенсию, пока на свободе и имущество не конфисковали. Тот еще борец», — написал Валерий Волошин.

«Галантерейщик и кардинал — это сила!» — отметила Ирина Грубова, процитировав Бонасье из «Трех мушкетеров» Александра Дюма.

Ранее в СМИ появилась информация, что Зеленский решил отправить в отставку Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации, а также разделить полномочия по управлению столицей между этой должностью и должностью градоначальника. Виталий Кличко заявил, что это решение нарушит самоуправление в столице Украины, поскольку глава КГГА и мэр Киева — это разные должности.

Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что намерен вместе с Кличко «остановить наступление зеленой чумы» на «захват» Украины и самоуправление Киева. По его словам, мэр украинской столицы «показал большой палец».

Отметим, что руководитель офиса украинского президента Андрей Богдан назвал Кличко «неэффективным на своей должности». Он также заявил, что мэр Киева потерял контроль над положением дел в столице.

В ответ на это Кличко записал видеообращение, в котором обвинил команду президента Украины в непрофессионализме. Кроме того, мэр Киева назвал Богдана «лгуном».