По делу о беспорядках на митинге 27 июля задержан лидер «Левого блока»

Москва, 2 августа. Правоохранительные органы задержали фигуранта дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля, лидера движения «Левый блок» Василия Кузьмина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, правоохранители задержали Кузьмина, которого в ближайшее время доставят на допрос в Следственный комитет РФ. Источник уточнил, что ранее Кузьмина уже допрашивали в рамках этого дела.

Его адвокат Леонид Соловьев подтвердил, что его подзащитного везут на допрос по делу о массовых беспорядках.

Ранее по факту запрещенной акции 27 июля в центре Москвы СК РФ возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и причинении насилия по отношению к представителям власти.

Прошедшую 27 июля несанкционированную акцию организовали представители так называемой оппозиции, которых на законных основаниях не допустили до участия в выборах в Мосгордуму. Во время незаконного митинга, который изначально был заявлен как «мирная акция», провокаторы неоднократно атаковали полицейских, используя перцовый баллончик, куски асфальта и бутылки. При этом все действия правоохранителей были направлены только на обеспечение безопасности жителей и гостей столицы.

На митинге действовали провокаторы не только из Москвы, но из регионов, а также с Украины и Прибалтики.