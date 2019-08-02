СМИ назвали причину отставки главы офиса Зеленского

Киев, 2 августа. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан принял решение об отставке из-за ультиматума со стороны США, сообщает украинское информагентство LIGA.net со ссылкой на информированные источники.

В четверг СМИ сообщили, что Богдан написал заявление об отставке. Однако официального подтверждения данной информации не последовало.

«Американская сторона не согласовывала встречу президента Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, пока Богдан является главой офиса президента. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана», — сообщает агентство.

По данным издания, американская сторона настаивала на отставке Богдана, поскольку того связывают с олигархом Игорем Коломойским.

Зеленский назначил Богдана главой своей администрации 21 мая, после инаугурации. Ранее тот работал советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

На сайте президента есть две петиции за отставку Богдана. Первая набрала необходимое для рассмотрение количество подписей за два дня. Зеленский тогда отказался увольнять Богдана. Вторая петиция к концу июля также набрала достаточное число подписей.

Ранее Богдан заявлял, что получил должность в офисе Зеленского, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы. При этом он отмечал, что готов в любой момент покинуть свой пост. Андрей Богдан рассказывал, что не хотел работать в администрации президента, поскольку там царит «очень сложная обстановка» и работают «очень сложные люди».

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал, что Киев и Вашингтон ведут согласование даты визита Владимира Зеленского в США, она будет известна в ближайшее время, сообщала «Газета.ру». В свою очередь Дональд Трамп подтвердил приглашение Зеленскому в телефонном разговоре.