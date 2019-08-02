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Reuters заявило о новом пуске ракет в КНДР

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Reuters заявило о новом пуске ракет в КНДР

Вашингтон, 2 августа. Американская разведка отследила новый ракетный пуск КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По словам журналистов, речь идет о запуске ракет с территории Корейского полуострова. Один источник заявил, что пуск не представлял угрозы для Северной Америки, другой источник подчеркнул, что разведке не удалось установить количество запущенных объектов.

Ранее агентство Yonhap заявило, что КНДР запустило несколько неопознанных снарядов с территории провинции Хамген-Намдо. На прошлой неделе также стало известно о запуске снарядов со стороны северокорейского города-порта Вонсан. Снаряды упали в Японском море, пролетев 430 километров.

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Источник: Reuters
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