Лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии за сутки покинули более 260 беженцев

Москва, 1 августа. Лагерь беженцев в Сирии «Эр-Рукбан» за минувшие сутки покинули 261 человек, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

По данным ЦПВС, минувшие сутки «Эр-Рукбан» по предоставленному коридору через пункт пропуска «Джлеб» удалось покинуть 261 беженцу. Всем покинувшим лагерь сирийцам была оказана медпомощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания.

С начала работы пункта пропуска «Джлеб» на подконтрольную правительству Сирии территорию смогли выйти 17 тысяч 719 человек.

В Центре по примирению добавили, что боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. В течение суток боевики открывали огонь по населенным пунктам: Абтин, Алеппо и Эс-Салихия провинции Алеппо, Бейт-Джанауро, Кара-Галиа, Айн-эль-Кантара, Сафсафа и Айн-эль-Ашра провинции Латакия, Кара-Джурн провинции Идлиб, а также Эль-Джейед, Дар-Хардата, Брайдидж и Хуайз провинции Хама.

Ранее в четверг стало известно, что между сирийской армией и вооруженными группировками в провинции Идлиб достигнуто соглашение прекращении огня. Режим прекращения боевых действий в северной зоне деэскалации вступит в силу в полночь пятницы.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил журналистам, что Россия приветствует решение Дамаска о перемирии под Идлибом.