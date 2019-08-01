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Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным ДРСМД

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Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным ДРСМД

Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с Владимиром Путиным не обсуждал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, что президент США позвонил российскому лидеру и предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. Путин высказал благодарность за внимательное отношение. Он ответил, что при необходимости российская сторона им воспользуется. Президент РФ отметил, что в Сибири создана авиагруппировка для борьбы с лесными пожарами. Стороны также обсудили вопросы торговли между странами.

Позже Владимир Путин заявил, что предложение помощи Трампом является залогом того, что в будущем Москва и Вашингтон сумеют восстановить полноформатные отношения.

Американский президент во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома подчеркнул, что разговор с Путиным был «коротким, но хорошим».

Отметим, что Штаты заявили, что выйдут из ДРСМД 2 августа. В Вашингтоне утверждают, что Москва якобы «нарушила» соблюдения договора, однако не предоставили никаких доказательств. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что решение США о выходе из ДРСМД наносит непоправимый ущерб международной безопасности и стабильности. По ее словам, это является серьезной ошибкой. Захарова подчеркнула, что решение Вашингтона уничтожает атмосферу доверия.

Дипломат заявила, что российская сторона проводила мероприятия с участием военных экспертов, которые были готовы разъяснить американским коллегами все интересующие их вопросы. Также демонстрировались объекты, которые «вызывают озабоченность» у США, однако Штаты отказались принимать участие в этих мероприятиях.

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Источник: Bloomberg
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