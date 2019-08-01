Генетик объяснил суть эксперимента японцев по созданию гибрида человека и мыши

Москва, 1 августа. Гендиректор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский объяснил суть эксперимента ученых из Японии по созданию гибрида человека и мыши, как это скажется в дальнейшем на трансплантологии.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Токийском университете вскоре начнут проводить опыты по созданию гибридных эмбрионов из клеток человека и мыши. Ильинский в интервью «МИР 24» уточнил, что, освещая данную новость, некоторые СМИ делают некорректные заголовки. Речь не идет о скрещивании человека и животных, это неправильно.

«Здесь речь идет о том, что ученые планируют получить организм, в котором часть клеток будет от одного вида, часть — от другого. Это можно называть либо химерами, либо мозаиками», — заявил он, уточнив, что подобные организмы встречаются в природе.

Суть процесса в том, что клетки человека «будут подсаживаться в эмбрионы животных и внутри животного образовывать определенные органы». Данные органы будут полностью или почти полностью состоять из клеток человека. Говорить о «генетической модификации человека» в данном случае неправильно.

«Это будут обыкновенные органы (допустим, почки), просто они будут не напечатаны на принтере и не взяты у человека. Эти почки будут взяты, например, у свиньи или другого животного, которое будет совместимо и будет подходить по размеру», — объяснил ученый.

Данный эксперимент, по словам Ильинского, будет способствовать повышению доступности органов для трансплантации. Не придется ждать почки другого человека, ее, условно, можно будет вырастить внутри животного.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что ученые выявили ключевой ген, участвующий в синтезе веществ, разрушающих нервные клетки при боковом амиотрофическом склерозе. Блокировка этого гена позволяет продлевать жизнь пораженных болезнью живых существ.