Трамп оценил телефонный разговор с Путиным

Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп оценил разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Во время беседы с журналистами на Южной лужайке Белого дома, Трамп отметил, что разговор Путиным был «коротким, но хорошим».

Напомним, лидеры двух стран провели телефонный разговор 31 июля. Он состоялся по инициативе американской стороны. Президент США предложил свою помощь в борьбе с лесными пожарами. Владимир Путин поблагодарил Трампа за предложение помощи, он отметил, что при необходимости им воспользуется. Российский лидер напомнил, что в Сибири сформирована авиагруппа для ликвидации пожаров.

Кроме того, президенты обсудили торговлю между Россией и США. Трамп и Путин договорились продолжать контакты, как в личных встречах, так и в телефонном формате.