Трамп анонсировал новые пошлины на товары из Китая

Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов.

В своем микроблоге в Twitter Трамп заявил, что торговые переговоры с КНР продолжаются, и «во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты», поступающие в США из Китая. Речь идет о сумме в 300 млрд долларов.

Трамп уточнил, что данное решение не касается уже существующих пошлин в размере 25% на товары стоимостью 250 млрд долларов.

Глава Белого дома сообщил, что представители США только что вернулись из Китая, где провели «конструктивные переговоры, связанные с будущей торговой сделкой».

«Мы думали, что заключили сделку с Китаем три месяца назад, но, к сожалению, Китай решил пересмотреть соглашение до подписания», — посетовал Трамп.

Он уточнил, что ранее Китай согласился покупать сельскохозяйственную продукцию в США в больших количествах, «но не сделал этого». Кроме того, Пекин обещал прекратить продажу фентанила в Штаты, от передозировки которого в США ежегодно умирают тысячи людей.

В последнем сообщением в Twitter по данной теме Трамп отметил, что надеется продолжить диалог с Пекином.

«Мы с нетерпением ждем продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющей торговой сделке и считаем, что будущее между нашими странами будет очень ярким!» — написал глава Белого дома.

Торговая война между США и Китаем разгорелась в июне прошлого года после вступления в силу взаимных таможенных пошлин. Вашингтон ввел пошлину в 25% на импорт свыше 800 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год.

Пекин отреагировал аналогичными ограничительными мерами, в связи с чем президент США поручил расширить список дополнительных ограничительных мер на импорт из КНР стоимостью примерно в 200 миллиардов долларов. Китай в ответ инициировал в ВТО разбирательство.

Решение о возобновлении консультаций по урегулированию торговых споров было достигнуто в ходе встречи Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Группы двадцати (G20) в Осаке. Тогда Трамп пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei.

Как сообщал RT, в ходе саммита G20 Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Китай могут «очень легко» договориться и урегулировать споры в сфере торговли. Трамп также указал на желание урегулировать споры с Китаем в сфере торговли.