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Неизвестный зарезал полицейского в Сургуте

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Неизвестный зарезал полицейского в Сургуте

Сургут, 1 августа. В Сургуте при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции: с ножом на него набросился неизвестный, сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

Около 22.40 в полицию поступило сообщение, что в одном из дворов на улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный мужчина. На место выехал экипаж патрульной-постовой службы. Полицейские попытались задержать мужчину.

«Злоумышленник оказал активное сопротивление, нанеся одному из полицейских смертельные ножевые ранения и ранив второго. Раненый полицейский применил табельное оружие на поражение», — говорится в сообщении полиции.

От полученных ранений сержант Ханов скончался. В УМВД выразили соболезнования родным и близким коллеги и пообещали оказать его семье всю необходимую помощь.

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