Магазины на Тверской, в самом сердце Москвы, вторые выходные работают в убыток. Причина — несогласованные митинги, превратившие просторные бульвары в места столкновений приезжих хулиганов с полицией. Буйство привезенных из регионов гостей парализует жизнь центральных районов столицы. Каждую субботу залы магазинов пустуют, а по ту сторону витрин начинается шоу под названием «протест».

Огромные убытки бизнеса

Елена — совладелец четырех кофеен на Тверской. В минувшую субботу бизнес ушел в минус, в последний выходной июля несколько кафе пришлось закрыть, чтобы сохранить их от погромов.

«Суббота была сложной, потому что нас перекрыли, и естественно мы не могли работать. У нас не было выручки. С учетом того, что аренда на Тверской высокая, то для нас каждый день существенен. То есть нам потом недельку придется поработать, чтобы все это отработать», — рассказывает Елена Воробьева, совладелица кофеен на Тверской.

Дополнительный выходной для работников кофеен — не в радость. Баристы остались без бонусов, которые, как правило, идут дополнением к окладу, и очень часто являются основной частью зарплаты. Кроме того, сами того не желая, баристы, официанты и администраторы заведений оказались в эпицентре событий, к которым они не имели ни малейшего отношения.

«Мы закрылись, я уехала с Тверской и сюда не возвращалась. Знаю, что выходы и переходы были закрыты до 11 вечера. Работать, естественно, было невозможно. Из-за принудительного закрытия можно сказать, что мы сохранили свою кофейню, ничего здесь не пострадало», — говорит Анастасия Виноградова, бариста.

Магазин мирового бренда спортивной одежды New Balance на Тверской — один из крупнейших в российском подразделении компании. Традиционно пользуется повышенным спросом: самый центр столицы, три этажа модной обуви и спортивной одежды.

Десятки сотрудников в минувшую субботу остались без прибыли. Многим, чтобы попасть на работу, пришлось преодолевать препятствия в виде полицейских кордонов и беснующейся толпы.

«Нужно было выходить старшему по смене или директору, чтобы встречать людей, чтобы они попадали на работу», — говорит Павел Чернетинский, сотрудник магазина спортивной одежды.

Митинг, превративший спокойный субботний вечер в ад, захватил не только Тверскую, но и прилегающие к ней улицы: столкновения с полицией происходили в Брюсовом, Леонтьевском, Вознесенском и Гнездниковском переулках. Предполагая массовые беспорядки, власти запретили продажу алкоголя в центре Москвы. Бары остались без выручки и без посетителей, хотя готовились получить в теплый летний субботний вечер тройной доход.

«Было совершенно неудобно. Во-первых, я не смог добраться на работу вовремя, потому что не знал, что перекрыли. От ожидаемой субботней выручки это было процентов пять всего лишь. Я весь день торговал только лимонадиками, а в баре кому они интересны», — рассказывает Владислав Селиверстов, бармен.

Оппозиции плевать на москвичей

Жители центра тоже не рады таким шумным многолюдным событиям: кому-то они сорвали давние планы на воскресный обед в кафе, кто-то из-за давки опоздал на встречу. В целом, москвичи сходятся во мнении, что для митингов есть специально отведенные места, установленные законом, и нарушать его, — значит плевать на мнения москвичей.

«Это плохо, есть же какие-то зоны, открытые площадки, где удобно всем: и митингующим, и обычным жителям», — негодует Елена Пошлова, жительница столицы.

Элитный Столешников переулок, наполненный бутиками с мировыми брендами, в субботу также остался без покупателей. К примеру, магазин Louis Vuitton в этот день даже не стал открываться. Руководство решило сохранить дорогостоящий товар от разъяренной толпы, спрятав его за закрытыми дверями под сигнализацией. Возможно, это спасло магазин от многомиллионных убытков.

Следы атаки вандалов на центр Москвы теперь можно найти повсюду: на стеклах витрин и стенах домов, в арках и на фонарных столбах. Еще не сорваны агитационные листы за кандидатов в кандидаты, обрывки лозунгов и призывы к беспорядкам. Все это — ярчайшее подтверждение работы провокаторов, организовавших погромы.

«Большинство участников этих митингов были люди, которые не причастны к процессу выборов в Москве. То есть приезжают откуда-то. Создается впечатление, что используются любой повод для того, чтобы выйти на улицу и побузить. Такое чувство, что отрабатывается чей-то заказ, чтобы потом в новостные ленты каких-то стран попали такие репортажи из России, что здесь тоже проходят митинги, народ протестует. Слава богу, что они малочисленные. К митингам? Отрицательно отношусь», — говорит Владислав Мучкин, житель столицы.

«Революция — плохо. Митинги — хорошо, организованные законные. Когда все в рамках закона — это прекрасно. В рамках закона митинги в отведенных местах — пожалуйста», — считает Дмитрий Серебренников, житель столицы.

Москвич Алексей Куражов, юрист по образованию, логично задается вопросом: почему политические споры и разногласия не решаются так, как положено по закону. Особенно, когда не все юридические меры предприняты предполагаемыми кандидатами. Очевидно, что борьба за власть законными методами — не их путь, заявляет Алексей. Оппозиция выводит людей на улицы, чтобы сеять страх и хаос, и это является ярчайшим подтверждением политического бессилия.

«Я, к сожалению своему, не вижу большого обращения юридического к нашим властям. Нет исков в суд, нет жалоб в прокуратуру, а есть какие-то походы и протесты. А что это принесет? Есть официальные законные способы обращения к власти», — говорит Алексей Куражов, житель столицы.

Убытки на этом не закончатся, в этом уверены владельцы кафе и магазинов в центре Москвы. Бизнес продолжит нести потери, ведь на предстоящие выходные оппозиция снова собирает людей на Тверской или Бульварном кольце.

Очевидно, что они твердо решили испортить москвичам и гостям города уже третьи летние выходные подряд. Это значит, что полиции снова придется обеспечивать повышенный контроль на Тверской, защищая москвичей, их собственность, и их город от атаки приезжих вандалов. А Елена уже придумывает акции скидок буднего дня в своих кофейнях, ведь рассчитывать на повышенные доходы в выходные пока не приходится.