Власти Москвы разрешили оппозиции провести митинг 10 августа на проспекте Сахарова

Москва, 1 августа. Власти Москвы согласовали проведение акции «За допуск» независимых кандидатов 10 августа на проспекте Академика Сахарова, сообщил первый замруководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник.

Ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму, член партии «Яблоко» Елена Русакова сообщила, что группа муниципальных депутатов просит власти Москвы согласовать митинг 10 августа.

Олейник сообщил РИА Новости, что на 10 августа поступили четыре заявки.

«Сегодня с группой граждан и организатором Еленой Русаковой достигнута договоренность о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Согласованное количество участников — до 100 тысяч человек», — отметил он.

Представители Либертарианской партии ранее просили мэрию согласовать акцию с 14.00 до 16.00 в субботу на Лубянской площади. Московские власти согласовали проведение митинга на проспекте Сахарова, однако организаторы отклонили предложение властей.

Отметим, что Лубянка — крупный транспортный узел Москвы, здесь проходят несколько автобусных маршрутов, располагаются станции метрополитена. Приостанавливать их работу — значит помешать планам тысяч москвичей. Однако организаторам акции до этого нет дела.

Позднее оппозиционеры отозвали заявку на проведение акции 3 августа и прекратили переговоры с мэрией. При этом организаторы беспорядков заявили о готовности провести незаконный митинг 3 августа. Столичная полиция призвала москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованной акции 3 августа, а также предупредила об ответственности в случае проведения такого мероприятия.

Очередная несанкционированная акция в Москве станет продолжением серии незаконных митингов, организованных «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды одиозного блогера Алексея Навального. В ходе несогласованных протестных акций оппозиционеры пытаются спровоцировать массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Поводом для проведения незаконных митингов стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать кандидатами в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, Сергея Митрохина и Любовь Соболь из-за фальсификаций и многочисленных нарушений.