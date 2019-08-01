Более сотни «мертвых душ» нашли в подписных листах Митрохина

Москва, 1 августа. Рабочая группа рекомендовала ЦИК отклонить регистрацию еще одной кандидатки, в чьих подписных листах нашли более шестисот недостоверных подписей, передает РЕН ТВ.

Как отмечает телеканал, на этот раз число «мертвых душ» в бюллетенях буквально зашкаливало. Журналисты привели в пример подписной лист за представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина. Одним из пунктов значится подпись Антонины Рогановой, 1936 года рождения. Однако свидетельство о смерти гласит, что Роганова умерла два года назад. Как сообщает телеканал, в документах Митрохина обнаружены 114 подписей «мертвых душ».

Сам политик не признает данных ошибок. По его словам, по данным фактам будет проводится проверка.

«От этого не застрахован никто, а я пострадал от недобросовестности сборщиков подписей», — заявил Митрохин.

При этом журналисты напоминают, что в деятельности Митрохина достаточно скандальных эпизодов. В частности, речь идет о связях Легпромбанком, который в начале 2000-х финансировал ряд избирательных кампаний, в том числе лидера «Яблока» Григория Явлинского. Позднее финансовая структура обонкротилась, из-за чего разгорелся скандал с «исчезновением» денег.

Отметим, ранее в Сети появились видео, где группа активистов рисует подписи в поддержку соратников скандального блогера Алексея Навального. В начале июля штаб кандидата в депутаты Мосгордумы Александра Босых сообщил о фальсификации подписных листов в пользу Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. По словам Босых, он получил информацию о том, что в одной из московских квартир действует «фабрика», где осуществляется фальсификация подписных листов.

Босых и его сторонники отправились в эту квартиру, где были обнаружены молодые люди, которые подделывали подписи избирателей. При этом в квартире было обнаружено большое количество подписных листов с бланками за Яшина и Гудкова, а также распечатки базы данных, в которой содержится подробная информация об избирателях.