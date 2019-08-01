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Ученые нашли способ похудеть людям с «плохими» генами

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Ученые нашли способ похудеть людям с «плохими» генами

Москва, 1 августа. Диетологи и медики с Тайваня проанализировали влияние различных видов спорта на состояние здоровья людей, предрасположенных к ожирению, чтобы выяснить пять наиболее эффективных способов похудания. Результаты масштабного исследования опубликовал журнал PLoS Genetics.

Один из авторов исследования Вань-Ю Линь из Национального университета Тайваня подчеркивает, что «плохие гены — это не приговор». Уменьшить их силу влияния на метаболизм можно, если правильно подобрать вид спорта. 

Согласно данным ученых, кроме нескольких «генов ожирения», таких как FTO, CADM2 или IRX3, сильно влияющих на развитие ожирения, есть порядка 2 млн мелких мутаций, статистически связанных с лишним весом. Каждая в отдельности оказывает слабое воздействие на метаболизм человека, однако их совокупное действие на обмен веществ может быть крайне серьезным.

Линь с коллегами после наблюдения за 18 тыс. жителями острова пришли к выводу, что не все виды спорта одинаково эффективны для похудания. Как передает РИА Новости, ученые анализировали влияние 18 самых популярных видов спорта. Выяснилось, что только шесть из них помогали носителям «плохих» генов. И только бег благотворно сказывался на всех аспектах ожирения.

Ученые нашли способ похудеть людям с «плохими» генами

Ранее диетологи назвали основные ошибки худеющих. Как сообщала «Газета.ру», по мнению экспертов, самым эффективным способом похудеть является правильное питание. Специалисты также крайне рекомендуют не пропускать завтрак. Первый прием пищи должен принести насыщение, тогда в течение дня человек съест меньше и, соответственно, быстрее похудеет.

Преподаватель медицинского университета имени Сеченова Сергей Коваленко обратил внимание, что многие пытаются бороться с лишним весом с помощью особой низкокалорийной диеты, однако питание при этом все равно должно быть сбалансированным и содержать нужное количество белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов и минеральных веществ. 

Коваленко предупредил россиян и об опасности биологически активных добавок для похудения. Они действительно могут помочь сбросить лишний вес, но из-за них могут возникнуть большие проблемы со здоровьем, ведь они влекут большую потерю жидкости: из организма вымываются витамины и минералы.

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Источник: РИА Новости
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