«Оппозиционеры» испытывают государственную систему на прочность. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Писатель и общественный деятель Николай Стариков рассуждает о том, почему организаторы несогласованных митингов в Москве идут на массовые акции, а не пользуются законными методами решения проблемы недопуска на выборы.

— Лесные пожары и наводнения в Сибири. Резкое высказывание властей региона затмило реальные действия по тушению. Бороться со стихией нелегко, а общественность на эту тему реагирует бурно и остро. Хотелось бы услышать вашу точку зрения на ситуацию.

— Итак, ситуация с лесными пожарами. Здесь в одну точку сошлось несколько линий. Первое — реальная природная трагедия, возможно, рукотворная. Второе — нерадивость чиновников. Есть и третья составляющая у этого взрывоопасного коктейля — это политические спекуляции. Выборы во многих регионах России наступят через месяц с небольшим, и конечно, политические силы хотят набирать очки на реально существующих проблемах.

Поскольку к власти прийти, критикуя власть — один из хороших способов, естественно, в этой природной трагедии мишенью для критики и становятся те самые региональные власти и центральные власти, которые во многом виноваты в том, что произошло. Но давайте все разложим по полочкам, тогда нам станет понятно, где нагнетание эмоционального настроения, где политические спекуляции, где реальное разгильдяйство, где, возможно, кого-то и надо наказать.

Давайте начнем с масштаба этого бедствия. Когда вы читаете в Интернете, что пожарами охвачено больше миллиона гектаров, вы, как любой, нормальный человек поражаетесь этой цифре. Это колоссальный объем. Но я приведу вам несколько цифр. Общая площадь лесов в России, куда добраться можно только самолетом — 1 трлн, 68 млн гектаров. Говорит ли это о том, что мы должны ничего не делать? Конечно, нет. Но просто давайте понимать, что это не вся Сибирь, не вся Россия, а достаточно большая площадь, которая по отношению к нашей необъятной Родине, оказывается очень небольшой. Есть леса в РФ, к которым можно доехать по дороге — примерно 80 млн гектаров. Следующий вопрос — почему это бедствие приобретает такой масштаб? А на самом деле бедствие приобретает масштаб, когда с ним никто не борется и ничего не делает.

В 2015 году был принят новый регламент борьбы с пожарами. Как все, что делает либеральный блок правительства, все это направлено на экономию средств. Приняли решения тушить пожары те, которые угрожают населенным пунктам, людям, являются очень значимыми. И здесь как раз фактор масштабов нашей страны. Согласно регламенту, если пожар происходит «у черта на куличках», то предлагается за ним просто наблюдать.

Давайте прямо скажем, что когда горит тайга за тысячи км от точки, где можно туда стартовать, наверно и раньше эти пожары не особо тушили. Но теперь их можно не тушить, если огонь идет ни в сторону населенного пункта. А сейчас видим, как крупные населенные пункты Сибири уже заполонил дым. И про него в этом регламенте ничего не сказано. Возможны политические спекуляции, информационное фокусирование на всем этом. И в итоге дело дошло до того, что президент подключается к этому вопросу, поручает военным тушить эти пожары. И еще раз. Никто не давал распоряжения не тушить пожары, но были приняты такие нормативные акты, как все в этом либеральном правительстве делается, для экономии средств, а не для того, чтобы решались проблемы.

Поэтому если поставить вопрос ребром: есть ли виноватые с точки зрения власти? Конечно, есть, те, кто принимал такие регламенты. Пожары тушат. Но тушение пожара — вещь крайне сложная. Это происходит в местности, где воду нужно зачерпнуть в одном месте и дальше куда-то за сотни километров везти и выливать. Второе — не все пожары можно быстро потушить.

— Митинги в Москве: почему организаторы не воспользовались законными методами решения проблемы их недопуска на выборы, почему подставляют людей? Какие последствия мы наблюдаем в столице сегодня?

— Если мы видим взрослых людей, действия которых не соответствуют той цели, которую они заявляют, это значит, что заявляют они одну цель, а на самом деле преследуют другую. Если люди, действительно, хотят участвовать в выборах, если они хотят законным способом отстаивать свои интересы, то у них процедура очень простая. Они идут на выборы, собирают подписи, если их признают недействительными, отстаивают это в суде. Так почему же они этого не делают? Потому что, в их списках реально есть мертвые души, которых они в суд привезти не могут. Их цель — создать потрясение, попробовать государственную систему России на устойчивость. Им нужны массовые беспорядки и картинка западных СМИ.

Есть закон, соблюдение которого является необходимым условием участия в выборном процессе. Вернемся к тем, кто сегодня устраивает массовые беспорядки. 14 числа был неразрешенный митинг в Москве. 20 числа на Сахарова — разрешенный, и после этого, опять проводят неразрешенный. Вопрос: зачем? Мы с коллегами пришли на разрешенный митинг в Петербурге и услышали со сцены: «Мусора — позор России». На мой взгляд, позор тому, кто может вообще такое скандировать. На митинге был один несостоявшийся кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга. И вот это лозунг, с которым они идут на несанкционированный митинг, то есть, по сути, желание разрушить государство. Многие люди говорят, что видят ролики в Интернете, где ОМОНовец, Росгвардеец кого-то бьет. Поймите, как эти ролики делают. Подойдут, в лицо этому ОМОНовцу плюнут или ударят, но это в кадр не вмонтируют, но затем покажут реакцию.

Когда кто-то идет на митинг, он высказывает свою точку зрения, но когда кто-то идет на массовые беспорядки, он нарушает закон.

— Сегодняшние события в Москве и другие акции, организованные мнимой оппозицией — с какими историческими персонажами перекликаются наши современники? Есть ли параллели с событиями 1905-1907 годов?

— Мне кажется, что любому человеку, который немного знает историю, та ситуация, которая происходит во время призывов к массовым беспорядкам, конечно, напоминает попа Гапона. Вы знаете, какого современного персонажа я имею ввиду. Напомню, кто такой поп Гапон — это священнослужитель, который в свое время решил посвятить себя рабочему движению. Он пришел в полицию и начал с ней сотрудничать. То есть его как общественного деятеля создала царская охранка. Один из высших полицейских чинов чинов Зубатов выдавал ему деньги на рабочую организацию.

Зачем это нужно было полиции? Она видела, что растут революционные ячейки: эсеры, большевики, меньшевики, бунт, всевозможные польские националисты, которые подталкивают рабочих на борьбу с государством. Говоря о борьбе за права рабочих, они их подталкивают против государства. И тогда у Зубатова родилась идея, чтобы бороться за права трудящихся, но без антигосударственной политики. И государство начало финансировать этого попа Гапона.

Но история продолжалась недолго и быстро вышла из под контроля государства. Страшные события кровавого воскресения, когда произошел расстрел демонстрации — это была первая забастовочная серия под руководством Гапона. Она началась из-за того, что уволили четырех рабочих завода. Добавлю, что в тот момент Россия воевала с Японией, то есть забастовка военного предприятия во время войны. Дальше к этой забастовке присоединились другие предприятия. Гапона вызывают полицейские, но он отвечает, что уже не может остановить ситуацию. К Гапону присоединились уже революционные ячейки и составили петицию к царю.

И вот здесь я предлагаю внимательней посмотреть на те требования, которые в субботу, 3 числа, оппозиционеры собираются отнести в Горизбирком — это отмена муниципального фильтра, отмена сбора подписей. Но Горизбирком не принимает законы, а следит за их соблюдением. Это не может быть выполнено. Они требуют невозможного. И это дает повод им для того, чтобы выходить на улицы.

Возвращаемся в 1905 год. В списке требований к царю было и окончание войны с Японией. Но это как?!

Давайте на забывать своих собственных уроков, и отличать попов Гапонов в сегодняшних пламенных борцах за свободные выборы, красивую будущую Россию и все хорошее против всего плохого.