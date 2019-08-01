Российские миллиардеры увеличили свой доход на 36 млрд долларов

Москва, 1 августа. В топ-500 богатейших людей планеты попали 22 гражданина РФ. За первые семь месяцев 2019 года их совокупный доход увеличился на 36,324 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Всего в рейтинг включены 500 богатейших людей планеты. На сегодняшний день в топ попали 22 россиянина. Богатейшим из них оказался совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние эксперты оценили в 25,1 миллиарда долларов (плюс 5,71 миллиарда).

Вторую строчку из россиян занимает один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, на счету которого 22,9 миллиарда долларов (плюс 3,29 миллиарда). На третьей строчке — основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин с состоянием в 21,1 миллиарда долларов (плюс 3,27 миллиарда).

В пятерку богатейших людей России также вошли основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (19,6 миллиарда) и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов (18,6 миллиарда долларов).

В десятку попали Геннадий Тимченко, владеющий долями в «Новатэке» и «Сибуре» (17,6 миллиарда), Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон») (17 миллиардов долларов), Роман Абрамович (Evraz) (15,6 миллиарда), основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (14,1 миллиарда).

Замыкает десятку акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман (13,6 миллиарда долларов).

Согласно подсчетам РИА Новости, за первые семь месяцев 2019 года совокупный доход первых богачей России увеличился на 36,324 миллиарда долларов.

Отметим, в глобальном рейтинге сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс вновь вернул себе вторую строчку топа, сместив с нее главу LVMH Бернара Арно. На первом месте по-прежнему находится глава Amazon Джеф Безос.

Как сообщала «Газета.ру», в рейтинге, опубликованным BBI 17 июля, Гейтс опустился со второго места. Это произошло впервые за всю семилетнюю историю рейтинга.