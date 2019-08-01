Лаврентьев заявил, что РФ не допустит создания в Идлибе зоны «спокойствия» для боевиков

Нур-Султан, 1 августа. В сирийском Идлибе остается большое количество террористов, которые не намерены прекращать боевые действия. Об этом заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«Количество радикальных боевиков в идлибской зоне безопасности зашкаливает. И, наверное, вряд ли они прекратят какие-то провокационные действия против правительственных сил», — пояснил Лаврентьев.

Он также добавил, что Москва не допустит создания зоны «спокойствия» для боевиков. Лаврентьев напомнил, что в Идлибской зоне деэскалации находятся три миллиона мирных жителей, которые оказались заложниками террористов.

Стоит отметить, что в последнее время в Идлибе фиксируется активизация деятельности боевиков. 29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что разведка зафиксировала переброску боевиков в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации. По его словам, около 500 боевиков альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого террористами «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), были переброшены в юго-западную часть провинции, для подготовки к наступательным действиям.

1 Организация запрещена на территории РФ.