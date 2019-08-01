Последнюю деревянную церковь Российской империи восстановят в Пушкине. ФАН-ТВ

Символ веры и великих подвигов. В Пушкине восстановят последний в Российской империи деревянный храм. «Утоли моя печали» — так его называли все прихожане располагался он на братском кладбище. В церкви отпевали погибших на фронте во время Первой мировой войны.

«Это территория является первым официальным братским кладбищем, которое создал император Николай II для захоронения павших воинов в годы войны 1914. Здесь лежат несколько тысяч выдающихся воинов», — рассказывает Владимир Филиппов, директор благотворительного фонда «Воинский собор».

В 1934 году могилы снесли. Через некоторое время за ними последовал и храм. И только спустя 60 лет на этом месте вновь начались богослужения. Сегодня 1 августа на месте будущей церкви установили закладной камень. Именно в этот день 105 лет назад началась война.

«Солдат умирает не тогда, когда убит, а тогда, когда забыт. Все, что мы видели сегодня — низкий поклон и благодарность тем людям, которые занимаются этим благим и святым делом», — сказал Павел Лабутин, почетный гражданин Ленинградской области.

Строительство храма начнется уже в следующем году. В планах создать и мемориальный комплекс «Могила неизвестного солдата Первой мировой войны». Это место, где можно будет узнать о подвигах наших предков и почтить их память.