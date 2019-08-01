Лаврентьев заявил, что вопрос о составе сирийского конституционного комитета не решен

Нур-Султан, 1 августа. Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что вопрос о составе сирийского конституционного комитета остается открытым.

«Остается еще небольшой вопрос по составу. Мы еще должны это завтра обговорить со странами-гарантами, чем мы еще можем помочь спецпосланнику генерального секретаря ООН по Сирии», — пояснил Лаврентьев.

Он также выразил надежду, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен объявит о завершении формирования конституционного комитета Сирии уже через месяц.

«Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен достаточно оптимистично смотрит на этот вопрос, и что он готов доработать его в ближайшее время и к сентябрю, мы надеемся, он объявит о завершении работы над ним», — пояснил Лаврентьев.

1 августа в столице Казахстана стартовал 13-й раунд международной встречи высокого уровня по Сирии. С российской стороны в переговорах принимают участие спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.