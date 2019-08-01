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Врачи рассказали, кому противопоказано купание 

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Врачи рассказали, кому противопоказано купание 

Москва, 1 августа. Специалисты министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, при каких заболеваниях купание может быть опасно.

Нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин обращает внимание на то, что купание является физической нагрузкой, а значит есть и противопоказания. Осторожными следует быть людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете. Также в воду опасно заходить в состоянии опьянения. 

К противопоказаниям также относятся инфекционно-воспалительные процессы и заболевания нервной системы, передают «Народные новости». Эксперты советуют не забывать, что организм человека при купании в холодной воде испытывает стресс.

Врачи рассказали, кому противопоказано купание 

Ранее медики предупреждают россиян об опасностях чрезмерного увлечения садоводством. Как сообщала «Газета.ру», врачи обратили внимание, что любимые позы садоводов при прополке грядок — сидя на корточках или согнув спину и наклонив голову — могут привести к сердечному приступу, инфаркту и инсульту. При таком положении тела также страдают коленные и тазобедренные суставы и поясница.

Врачи также объяснили, чем опасно летнее похолодание. Самая важная рекомендация — не простывать и одеваться по погоде. Перепады температуры не страшны для здоровых людей, но для тех, кто начинает заболевать, они могут грозить негативными последствиями. В группе риска находятся страдающие хроническими заболеваниями (бронхит, тонзиллит, бронхиальная астма и гайморит) люди. Из-за понижения температуры могут происходить опасные для страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями россиян перепады давления.

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