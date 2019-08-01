Врачи рассказали, кому противопоказано купание 

Москва, 1 августа. Специалисты министерства здравоохранения Подмосковья рассказали, при каких заболеваниях купание может быть опасно.

Нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин обращает внимание на то, что купание является физической нагрузкой, а значит есть и противопоказания. Осторожными следует быть людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и сахарном диабете. Также в воду опасно заходить в состоянии опьянения.

К противопоказаниям также относятся инфекционно-воспалительные процессы и заболевания нервной системы, передают «Народные новости». Эксперты советуют не забывать, что организм человека при купании в холодной воде испытывает стресс.

Ранее медики предупреждают россиян об опасностях чрезмерного увлечения садоводством. Как сообщала «Газета.ру», врачи обратили внимание, что любимые позы садоводов при прополке грядок — сидя на корточках или согнув спину и наклонив голову — могут привести к сердечному приступу, инфаркту и инсульту. При таком положении тела также страдают коленные и тазобедренные суставы и поясница.

Врачи также объяснили, чем опасно летнее похолодание. Самая важная рекомендация — не простывать и одеваться по погоде. Перепады температуры не страшны для здоровых людей, но для тех, кто начинает заболевать, они могут грозить негативными последствиями. В группе риска находятся страдающие хроническими заболеваниями (бронхит, тонзиллит, бронхиальная астма и гайморит) люди. Из-за понижения температуры могут происходить опасные для страдающих гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями россиян перепады давления.