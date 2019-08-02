Сирия, 2 августа. Курды задержали около ста человек в городе Хасака по подозрению в связях с ИГИЛ1. Израиль нанес удары по территории провинции Эль-Кунейтра. САА освободила несколько населенных пунктов на северо-западе Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ответные обстрелы позиций исламистов к западу от Алеппо; освободили несколько населенных пунктов на северо-западе Хамы; разминировали территории на западе Алеппо.

«Исламское государство»1: организовало вылазку недалеко от Абу-Кемаля на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Турции: продолжили стягивать силы на север Ракки и Хасаки.

Международная коалиция: подозревается в нанесении авиаударов по военному объекту союзников САА в северной части Хасаки.

Курды: оказались под огнем протурецких боевиков к северу от Алеппо; понесли потери в результате взрыва в Ракке; заявили об убийстве трех протурецких боевиков на севере Алеппо; задержали порядка сотни человек в городе Хасака по подозрению в связях с ИГ1.

ВС Израиля: ударили по территории провинции Эль-Кунейтра.

Провинция Алеппо

На западе региона в течение дня продолжились столкновения между боевиками исламистских бандгрупп и военнослужащими Сирийской арабской армии (САА). По данным военного источника в сети Twitter (thiqanewsagency), артиллерия правительственных сил ударила по расположениям джихадистов в районе населенных пунктов Кафр-Даиль и Башантра. Отмечалось, что на это САА подвигли обстрелы радикалами жилых районов Аз-Забдия и Аль-Хамдания, в результате которых погибли двое детей, тогда как еще восемь человек были ранены. Вечером под огнем исламистов также оказался квартал Аль-Меридьян.

Между тем на севере провинции вновь вспыхнуло вооруженное противостояние на линии соприкосновения сил курдов и протурецкой «Сирийской свободной армии»** (ССА). Согласно данным Twitter-канала (NotWoofers), инициаторами начала столкновений вступили поддерживаемые Турцией радикалы, которые открыли огонь по городу Харбул, оккупированному курдскими отрядами.

В окрестностях административного центра провинции вновь прошли работы по разминированию. Агентство новостей Al Manar News передавало, что на этот раз инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) зачищали местность вокруг вершины Симан западнее Алеппо. Напомним, неподалеку отсюда находится зона контроля исламистов вооруженной оппозиции, которые занимаются установкой мин поблизости от контролируемых САА районов.

Курды взяли на себя ответственность за вылазки на занимаемых боевиками вооруженной оппозиции территориях. Информагентство ANHA News передавало, что в результате нападений, совершенных членами «Сил освобождения Африна» в районе Джараблуса и Мареа 28 и 29 июля, были убиты четверо протурецких джихадистов.

Провинция Даръа

В провинции Даръа вновь произошло нападение неизвестных боевиков. Как передавал новостной портал Al Masdar News, радикалы застрелили мэра города Джиллен в юго-западной части региона. В проведении вылазки подозревались как подпольные группы связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», под контролем которой ранее находился населенный пункт, так и «спящие ячейки» протурецких формирований, также оккупировавших часть территорий Даръа до проведения операции под названием «Базальт». Напомним, освободительная кампания сил САР длилась всего порядка двух месяцев прошлым летом. При посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон сирийским властям удалось заключить мирное соглашение со многими бандгруппами и за короткий срок освободить всю территорию Даръа, а также соседней Эль-Кунейтры.

Провинция Ракка

В минувшие сутки Турция продолжила стягивать силы к границам Сирийской Арабской Республики (САР). По сведениям медиапортала Baladi-News, турецкие солдаты и военная техника были переброшены на север от оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) территорий в район городов Тель-Абьяд и Рас Аль-Айн, расположенных в приграничной зоне.

Между тем в Ракке произошел еще один взрыв, в организации которого обвиняются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (r_u_vid), автомобиль курдов подорвался на мине на обочине шоссе, что привело к гибели как минимум одного из членов Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Хама

Интенсифицировались боевые действия между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками различных антиправительственных формирований на северо-западе Хамы. Согласно сведениям новостного агентства Al Masdar News, сперва под контроль сил Башара Асада перешли поселения Ар-Раи и Аль-Азизия. Позднее военный источник в Twitter (MIG29) также заявлял об освобождении населенных пунктов Хасрайя, Аль-Мушейрифа, Абу Руайда, а также вышки Syriatel. Таким образом, сирийские войска преуспевают в расширении буферной зоны вокруг мирных городов, которые постоянно подвергаются обстрелам джихадистов. Поддержку САА оказывали российские ВКС, осуществлявшие боевые вылеты в зонах дислокации радикалов на границах «Большого Идлиба».

В свою очередь исламисты вновь прибегли к нанесению ударов по подконтрольным САА населенным пунктам. Так, Twitter-канал (Step_Agency) заявлял об обстреле города Маардис севернее административного центра провинции боевиками группировки «Ансар Ат-Таухид», связанной с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ).

Провинция Хасака

Поступали сообщения об авиаударах неизвестных военных самолетов по району города Камышлы, в котором базируются проасадовские военизированные формирования. Агентство новостей Horrya News сообщает о том, что один из бойцов союзных Сирийской арабской армии (САА) отрядов был убит во время воздушной атаки. Предполагалось, что к этому причастны ВВС западной коалиции, которые не прекращали осуществлять боевые вылеты в провинции в течение всего дня. Военный источник в сети Twitter (vvanwilgenburg) заявлял, что целью авиации западного альянса на данном направлении является уничтожение «спящих ячеек» ИГИЛ.

В то же время курды вновь прибегли к обыскам в административном центре региона, в ходе которых по подозрению в пособничестве ИГИЛ были задержаны около ста человек. Информационный портал Al Nour Radio передавал, что несколько сирийцев также были убиты после того, как курдские радикалы обстреляли их дома. Позднее еще двое сирийцев были арестованы вблизи города Тель-Хамис.

Во второй половине дня силы коалиции США провели десантную операцию в населенном пункте Аль-Хаддадия к югу от Хасаки, во время которой под арестом оказались еще несколько граждан Сирии.

Провинция Эль-Кунейтра

Накануне Израиль в очередной раз нанес удары по территории Сирии. Согласно информации новостного портала SANA News, ракеты, выпущенные военными Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), разорвались в районе населенного пункта Тель-Барика на западе провинции Эль-Кунейтра. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявлял о гибели восьми проасадовских бойцов, что, однако, все еще не было подтверждено официальными новостными порталами. О причинах проведенной атаки ничего неизвестно.

Ирак

Вооруженные силы Ирака продолжили обследовать пустынные районы страны с целью выявления и уничтожения «спящих ячеек» «Исламского государства». Информационный портал Iraqi News передавал, что пятеро террористов были задержаны в провинциях Ниневия и Багдад. Отмечалось, что один из арестованных находился в розыске, трое, как выяснилось, занимались поставками вооружения, еще один служил в рядах так называемой религиозной полиции ИГ. Напомним, о начале нового этапа военной операции «Воля к победе», в рамках которой действуют иракские подразделения, стало известно во второй половине прошлого месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.