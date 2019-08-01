Ужасы тюрем были запасным планом Ходорковского для убитых в ЦАР журналистов

Москва, 1 августа. В случае, если бы убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской Республике не произошло, у команды беглого олигарха Михаила Ходорковского мог оставаться «запасной план»: поместить репортеров в тюрьму. Дело в том, что журналисты должны были собрать видеоматериал для своего фильма в военно-тренировочном лагере в Беренго. При этом у них не было ни аккредитации, ни разрешения на съемку в районе государственных военных объектов. А это значит, что если бы страшного инцидента по дороге в Декоа не произошло, журналисты с высокой вероятностью оказались бы в местной тюрьме по подозрению в шпионаже.

Убийство российских журналистов в ЦАР

Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев приехали в Центральноафриканскую Республику в июле 2018 года по заданию «Центра управления расследованиями» (ЦУР), который финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский. 30 июля того же года все трое были найдены убитыми. По предварительной информации следствия, местные бандиты напали на россиян ночью, когда репортеры ехали в автомобиле. Однако по факту именно халатное отношение организаторов этой командировки — главы ЦУР Андрея Коняхина и его патрона Михаила Ходорковского — и стало причиной трагедии.

Туристическая виза, взятка и поддельный пропуск ООН

Ранее сообщалось, что Коняхин, по сути, заставил журналистов нарушать законы ЦАР. Джемаль, Расторгуев и Радченко въехали в страну по туристической визе, скрыв настоящую цель визита. Кроме того, репортеры не стали регистрировать аппаратуру, что является нарушением еще одного закона Центральноафриканской Республики — «Об учреждении и функционировании Высокого Совета по коммуникациям».

В одном из случаев журналистам удалось избежать ареста в Банги с помощью взятки. После этого Джемаль, Радченко и Расторгуев направились в подконтрольный вооруженным группировкам Декоа. На блокпосту журналисты показали поддельные документы «волонтеров ООН», которых не могут досматривать на блокпостах, и в отношении которых не распространяется комендантский час. Это все ввело жандармов в заблуждение, машину не стали досматривать и пропустили.

Дальнейшие трагические события известны.

«Главред» Коняхин

Издание Nation News предполагает, что, исходя из имеющейся информации, именно Коняхин и толкнул журналистов на нарушения законов в ЦАР с разрешения или «благословления» своего начальника — Михаила Ходорковского. В ином случае, разве не мог бы главный редактор настоять на том, чтобы трое репортеров въехали в ЦАР не по туристической визе, а по той, которая официально дает разрешение вести съемки? Зачем была нужна скрытность? Кроме того, неужели ни сами журналисты, ни их «главред» не знали, что туристы не имеют права проводить съемку в районе государственных военных объектов в ЦАР? Возможность снимать есть только у тех представителей прессы, это которые получили специальное разрешение в Министерстве национальной обороны и восстановления Армии.

То, как разворачивались события — с нарушениями законов, норм безопасности и здравого смысла, — и подвело к трагедии. Однако если бы ее не произошло, весьма вероятно, что Джемаль, Расторгуев и Радченко оказались бы в местной тюрьме по обвинению в шпионаже. Не исключено, что такой сценарий и был запасным планом Ходорковского по убийству журналистов и созданию антироссийского скандала на фоне произошедшего.

При этом Коняхин и Ходорковский — на свободе, а олигарх и вовсе находится за границей. И оттуда обвиняет в убийстве трех россиян в ЦАР всех, но только не себя.

Пытки без суда и следствия

Нахождение в африканской тюрьме само по себе является огромной опасностью для жизни. Об этом изданию рассказала политолог-международник, эксперт МГУ Наталья Пискунова.

По ее словам, места заключения в Центральноафриканской Республике входят в число наиболее ужасных на всем континенте и в мире. По словам Пискуновой, тюрьмы ЦАР можно сравнить разве что с местами лишения свободы в Эритрее. О том, что происходит в этих казематах, неоднократно сообщали международные организации: все они сходились во мнении, что происходящее там — очень страшно. По мнению Пискуновой, представить что-то хуже африканских тюрем — сложно.

«Это не тюрьмы в нашем понимании, это нечто для содержания рабов без еды и воды. С человеком в них могут сделать все, что угодно. Ничего человеческого там просто вообще не существует. Тут даже слова подобрать сложно, чтобы описать весь этот ужас. В таких условиях не то что европеец не выживет, в африканских тюрьмах даже местные больше года не выживают. Там применяются страшные пытки без суда и следствия. Не дай бог кому-то туда попасть», — сказала эксперт.

Слова политолога дают основания сделать вывод, что если бы российские журналисты попали в тюрьму, шансов выжить у них было бы мало. Вопрос, был ли такой сценарий возможным «запасным планом» команды Ходорковского, пока только ищет свой ответ. Но, судя по всему, этот ответ для олигарха и его приспешников будет неутешительным.