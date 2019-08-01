Сирия, 1 августа. Боевики вооруженной оппозиции снова ударили по городу Алеппо. Силы коалиции США провели десантную операцию в Хасаке. Ан-Нусра»*** понесла потери в военной технике во время столкновений с САА в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА на окраинах «Большого Идлиба».

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в военной технике на северо-западе Хамы.

Курды: заявили о задержании двух террористов ИГ1 вблизи города Тель-Хамис в провинции Хасака.

Международная коалиция: провела десантную операцию к югу от Хасаки.

ВС Турции: задействовали беспилотник для проведения вылетов на границе кантона Африн.

ВС Ирака: задержали пять джихадистов ИГ во время обысков в провинциях Ниневия и Багдад.

Провинция Алеппо

Появилась информация о том, что турецкий беспилотник был замечен над Африном. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (air_intel), дрон совершил несколько маневров на линии соприкосновения сил курдов и группировок, выступающих при поддержке Турции. Предполагается, что вылеты носили разведывательный характер и были призваны предотвратить возможные вылазки членов курдских вооруженных формирований. Напомним, несколько часов назад стало известно о двух новых атаках «Сил освобождения Африна» в районе населенных пунктов Джараблус и Мареа, жертвами которых стали несколько протурецких радикалов.

Тем временем Twitter-канал (ahmadalissa) сообщает о том, что исламисты, отряды которых базируются в западной части региона, вновь обстреляли окраины административного центра провинции. Под огнем боевиков оказался район Аль-Меридьян. Информация о возможных погибших или раненных среди местных жителей в настоящий момент уточняется. Напомним, в первой половине дня ударам джихадистов также подверглись кварталы Аз-Забдия и Аль-Хамдания, что привело к гибели двоих детей.

Провинция Хама

Как известно, ранее правительственным войскам удалось заметно продвинуться к северо-западу от Хамы при поддержке российских ВКС. Поступили первые данные о потерях исламистов в военной технике. Военный источник в сети Twitter (MIG29) обнародовал фотографии, на которых запечатлены подбитые танки террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1. Отмечается, что фото были сделаны в районе населенного пункта Хасрайя, который был освобожден силами САР. Исламисты, в свою очередь, публикуют неподтвержденные сообщения о потерях Сирийской арабской армии (САА). Так, медиапортал Step News Agency заявляет, что радикалам якобы удалось уничтожить бронемашину и ракетную установку САА вблизи деревни Джадида. Тем не менее данные сведению пока требуют проверки.

Провинция Хасака

Курдские СМИ заявляют о продолжении рейдов в Хасаке. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (RojavaNetwork), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) взяли в плен двух предполагаемых террористов «Исламского государства»1 в городе Тель-Хамис. Напомним, ранее также поступали данные о задержании около ста человек в административном центре региона.

Тем временем стало известно о том, что в обысках также принимают участие и военные международной коалиции. Так, по информации Twitter-канала (ORoomLeb), десант западного альянса совершил высадку в районе населенного пункта Аль-Хаддадия южнее Хасаки, где впоследствии был арестован ряд сирийцев, обвиняемых в сотрудничестве с силами террористической группировки.

Ирак

Появились новые данные о ходе операции иракских вооруженных сил под названием «Воля к победе», направленной на ликвидацию следов военного присутствия джихадистов «Исламского государства». Агентство новостей Iraqi News передает, что четыре террориста ИГ были арестованы к востоку от административного центра провинции Ниневия — города Мосул. Информацию о местонахождении радикалов удалось установить благодаря получению точных разведывательных данных. Отмечается, что один из задержанных работал в так называемой полиции ИГИЛ1, трое других занимались оснащением и вооружением отрядов группировки. Кроме того, в ходе обследования окрестностей столицы сотрудники федеральной полиции Ирака взяли под стражу боевика, находившегося в розыске. Напомним, несмотря на то, что о полном освобождении страны от ИГИЛ бывший премьер-министр Хайдер Аль-Абади объявил еще в конце 2017-го, некоторые из боевиков все еще скрываются в пустынных районах Ирака. Большинство из них занимается ведением подпольной террористической деятельности.

1 Организация запрещена на территории РФ.