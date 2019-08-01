Подмосковье готовится принять «Кубок Александра Овечкина». ФАН-ТВ

Александр Овечкин, известный российский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира, рассказал о грядущем подмосковном турнире среди детских хоккейных команд. С 11 по 17 августа на «Арене-Мытищи» пройдет второй Кубок имени известного хоккеиста.

В пресс-конференции, которая прошла в стенах ТАСС, приняли участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, а также российский и советский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский.

Роман Терюшков привел основные данные о II «Кубке Александра Овечкина», рассказал о формате и участвующих командах. Например, традиционное участие примут ЦСКА, Крылья Советов и Спартак.

«От Москвы традиционно представлены все сильные школы», — заявил Роман Терюшков.

Говоря о том, что важнее на подобном турнире — результат или участие — спикеры единодушно заявили, что без результата спорта не бывает.

Александр Овечкин, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, сказал, что грядущий юношеский турнир будет отличаться масштабом: вырастет количество участников, а это повлечет и больший интерес зрителей к спортивному мероприятию.

«Первый кубок был начальной стадией, было мало команд. Сейчас будет больше и команд, и спортивных школ. Будет интереснее и зрителям, и самим участникам турнира», — резюмировал Овечкин.

Помимо грядущего спортивного события, журналистов интересовали и другие темы. В частности, у Александра Овечкина узнали, как он относится к прозвищу, которое дал ему сам Дональд Трамп — Александр Великий. Чемпион мира не без улыбки ответил, что так его называют только болельщики, а значит и президент США — болельщик хоккеиста.

Несколько комментариев Александра заслуживают отдельного внимания. Так Овечкин отметил, что ему не хотелось бы когда-либо становиться тренером. Отвечая на вопрос, что будет после истечения контракта с Washington Capitals, ответил:

«Посмотрим. Еще два года. Все будет зависеть от здоровья. Хочется побегать с детьми, а не быть поломанным», — ответил спортсмен.

К слову, разговоры о том, что Овечкин может возглавить министерство спорта, хоккеист развивать не стал, оставил без конкретики: «Поживем — увидим».

А вот про разницу между зарубежной и отечественной школами хоккея, принципах развития и отношении к мужскому спорту в России, Европе и США Александр ответил так: