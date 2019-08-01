Нур-Султан, 1 августа. Между сирийской армией и вооруженными группировками в провинции Идлиб достигнуто соглашение прекращении огня, сообщает агентство SANA.

Режим прекращения боевых действий в северной зоне деэскалации вступит в силу в полночь пятницы.

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, принимающий участие в трехсторонней встрече по сирийскому урегулированию в столице Казахстана, сообщил журналистам, что Россия приветствует решение Дамаска о перемирии под Идлибом.