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Володин поздравил десантников с профессиональным праздником

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Володин поздравил десантников с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских десантников с профессиональным праздником. 

«Из поколения в поколение военнослужащие ВДВ бережно хранят и приумножают славные традиции «крылатой пехоты», надежно стоят на защите национальных интересов России», — приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам Володина, чувство большого уважения вызывают мужество и сила духа десантников, а также верность присяге и служебному долгу.

Володин поздравил десантников с профессиональным праздником

Особое внимание парламентарий обратил на их готовность выполнить боевую задачу в самых сложных условиях.

Напомним, День Воздушно-десантных войск отмечается в России и на большей части постсоветского пространства 2 августа. 

Праздник появился в советские времена, он был приурочен ко дню, когда в СССР в ходе учений под Воронежем было проведено первое десантирование на парашютах, в котором участвовало небольшое подразделение, состоявшее из 12 бойцов Красной армии. 

В этом году отмечается 89-я годовщина создания ВДВ.

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