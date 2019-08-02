Володин поздравил десантников с профессиональным праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских десантников с профессиональным праздником.

«Из поколения в поколение военнослужащие ВДВ бережно хранят и приумножают славные традиции «крылатой пехоты», надежно стоят на защите национальных интересов России», — приводит слова спикера пресс-служба нижней палаты парламента.

По словам Володина, чувство большого уважения вызывают мужество и сила духа десантников, а также верность присяге и служебному долгу.

Особое внимание парламентарий обратил на их готовность выполнить боевую задачу в самых сложных условиях.

Напомним, День Воздушно-десантных войск отмечается в России и на большей части постсоветского пространства 2 августа.

Праздник появился в советские времена, он был приурочен ко дню, когда в СССР в ходе учений под Воронежем было проведено первое десантирование на парашютах, в котором участвовало небольшое подразделение, состоявшее из 12 бойцов Красной армии.

В этом году отмечается 89-я годовщина создания ВДВ.