Глава офиса Зеленского подал в отставку, сообщили СМИ

Киев, 1 августа. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источник.

По информации прессы, Богдан написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.

«Заявление подано президенту в четверг», — сказал собеседник «Интерфакс-Украина».

Как передает агентство, ранее Богдан заявлял, что получил должность в офисе Зеленского, так как имеет большой опыт бюрократической и юридической работы. При этом он отмечал, что готов в любой момент покинуть свой пост. Андрей Богдан рассказывал, что не хотел работать в администрации президента, поскольку там царит «очень сложная обстановка» и работают «очень сложные люди».

Напомним, Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины 21 мая назначил Богдана главой администрации президента. До этого он был юридическим советником избирательной кампании Зеленского.

В начале июля украинские СМИ сообщили о конфликте в команде президента Украины. По информации прессы, разногласия возникли между первым заместителем главы СБУ Иваном Бакановым и окружением Богдана. Сообщалось, что причиной конфликта стало то, что Баканов назначил своих заместителей без согласования с офисом президента.