Эксперт оценил решение подключить петербуржцев к планированию веломаршрутов

Санкт-Петербург, 1 августа. Кандидат в муниципальные депутаты избирательного округа Муниципальный округ № 65 Павел Ленец поддержал решение правительства города подключить петербуржцев к планированию веломаршрутов.

Он обратил внимание на то, что важно учитывать в этом вопросе мнение горожан. Ленец предложил объединить все существующие к настоящему дню веломаршруты на улицах города в одну сеть. Об этом пишут «Невские новости».

По его словам, лучше достроить участники и соединить их между собой, чтобы «люди, отправившись по такому маршруту, могли расширять свой кругозор и видение города, путешествуя на велосипеде». Кроме того, кандидат в депутаты намерен предложить создать скейтпарк или велопарк для активного отдыха под эстакадой Западного скоростного диаметра.

«Таким образом мы получим крытое пространство, в котором после установки освещения и твердого покрытия, можно будет проводить время почти весь год за исключением снежной и холодной зимы», – объяснил он.

Ранее урбанист Юрий Берестов предложил построить кольцевую велодорожку в Петербурге. Он подчеркнул, что можно сделать велодорожку параллельно железнодорожным путям.