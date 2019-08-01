Генсек ООН призвал РФ и США продлить действие СНВ-3

Нью-Йорк, 1 августа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Москву и Вашингтон продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

«Я настоятельно призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить действие так называемого нового ДСНВ для достижения стабильности и предпосылок для переговоров о новых мерах по контролю над вооружениями», — цитирует слова генсека ООН ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва обеспокоена планами США по выводу оружия в космос, так как подобный шаг приведет к новому витку глобальной гонки вооружений. Он добавил, что до сих пор «сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ».

Напомним, Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений был подписан между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Документ вступил в силу в 2011 году и действует в течение 10 лет — до 2021 года. Соглашение можно либо заменить другим документом, либо продлить его действие на пять лет — до 2026 года. Спецпомощник президента США Тим Моррисон заявил, что Дональд Трамп примет решение по договору в 2020 году.